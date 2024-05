Ινδία: Τουλάχιστον 24 νεκροί από την μεγάλη φωτιά σε παιχνιδότοπο – Ανάμεσά τους πολλά παιδιά

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε ένα παιχνιδότοπο στο κρατίδιο Γκουτζαράτ στη δυτική Ινδία, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται στο σημείο στην επαρχία Ραζκότ, ο τοπικός δήμαρχος είπε στο Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Ένας τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Περισσότερα από 300 άτομα βρίσκονταν στον χώρο διώροφης κατασκευής όταν ξέσπασε η φωτιά είπε σε δημοσιογράφους ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής του Ραζκότ.

«Επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης και να σώσουμε ζωές. Θα διασφαλίσουμε ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά εκείνοι που ευθύνονται για αυτό το περιστατικό», δήλωσε η δήμαρχος Ναγιάνα Πεχνταντίγια.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μια τεράστια φωτιά να τυλίγει τον χώρο που παιχνιδιού και πυκνά σύννεφα καπνού στον ουρανό. Ολόκληρη η υποδομή καταστράφηκε από τις φλόγες.

