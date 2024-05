Ινδία: Τουλάχιστον 20 νεκροί σε μεγάλη πυρκαγιά σε αίθουσα παιχνιδιών

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από «τεράστια πυρκαγιά» σε αίθουσα παιχνιδιών στην Ινδία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι φλόγες και ένα τεράστιο πέπλο καπνού φαίνονται να υψώνονται στον ουρανό στο κτίριο στο Rajkot, στο δυτικό κρατίδιο Gujarat. Η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο και έχει ξεκινήσει έρευνα.

Υπάρχουν φόβοι ότι κάτω από τα συντρίμμια μπορεί να έχουν παγιδευτεί και άλλα θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Ο επικεφαλής υπουργός του Γκουτζαράτ Μπουπέντρα Πατέλ δήλωσε ότι έχει οριστεί «ειδική ομάδα έρευνας».

It is soo painful to see….

Fire in a game zone of Rajkot, Gujarat, India

Many casualties… Mostly kids and youngsters pic.twitter.com/75M5smqYAJ

