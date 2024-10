IDF: Νεκρός κορυφαίος διοικητής της Χαμάς – Ποιος ήταν ο «Τομ» που προστάτευε τον Σινουάρ

Ένα ακόμα πρόσωπο από το περιβάλλον του εκλιπόντος ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια σύγκρουσης με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Ο τρομοκράτης Μαχμούντ Χαμντάν, γνωστός στους κύκλους του ως “Τομ”, διοικητής του τάγματος Τελ αλ-Σουλτάν της Χαμάς, ήταν υπεύθυνος για την προστασία του Γιαχία Σινουάρ και την επίβλεψη των έξι ομήρων που δολοφονήθηκαν στην περιοχή.

Πριν από μερικές εβδομάδες, εκτιμήθηκε με βάση πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ότι είχε εξουδετερωθεί. Σήμερα, καταλαβαίνουμε ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίστηκε αυτή η εκτίμηση ήταν ανεπαρκείς, πράγμα που σημαίνει ότι ο Χαμντάν συνέχισε να προστατεύει τον Σινουάρ.

Σήμερα (Παρασκευή), ο Μαχμούντ Χαμντάν εξουδετερώθηκε από τις IDF κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης με τα στρατεύματα των IDF, περίπου 200 μέτρα από το σημείο όπου εξουδετερώθηκε ο Σινουάρ».

The commander of Hamas’s Tel Sultan Battalion in the Rafah Brigade was killed in an Israeli drone strike several weeks ago.

Mahmoud Hamdan was killed alongside three company commanders in the Tel Sultan Battalion, the IDF says.

Additional strikes killed several more top… pic.twitter.com/rMg0P54Zht

