«Σκυλί της Γάζας» ή «Ήρωας»: Οι αντιδράσεις στον θάνατο του Σινουάρ αντικατοπτρίζουν τις βαθιά ριζωμένες διχόνοιες στη Μέση Ανατολή

Οι βαθιά ριζωμένες και πολύπλοκες πεποιθήσεις και απόψεις στην Μέση Ανατολή, αντικατοπτρίζονται στις αντιδράσεις εχθρών και φίλων του δολοφονηθέντος ηγέτη της οργάνωσης Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

Για έναν πατέρα στη Γάζα, ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ στο πεδίο της μάχης, ενώ προσπαθούσε με ένα ξύλο να αποκρούσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος δείχνει «το πώς πεθαίνουν οι ήρωες», ενώ για άλλους αποτελεί ένα παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές, έστω κι αν κάποιοι εκφράζουν τη θλίψη τους για το ολέθριο κόστος του πολέμου, τον οποίο όμως ο ίδιος ξεκίνησε με το Ισραήλ, σχεδιάζοντας την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Όπως και να έχει το πράγμα στην Μέση Ανατολή, το Ισραήλ έχει την εικόνα του κατακτητή και της δύναμης Κατοχής. Ακόμα και στην σύμμαχο του Ισραήλ, Αίγυπτο, η εικόνα δεν διαφέρει ουσιαστικά. Οπότε η δήλωση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ότι η παλαιστινιακή αντίσταση δεν θα σταματήσει με τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, αντικατοπτρίζει μια σκληρή για το Ισραήλ πραγματικότητα.

Ισραηλινά ΜΜΕ περιέγραψαν ότι πέθανε «σαν σκυλί στη Γάζα» και πολλές δυτικές χώρες είπαν ότι ο θάνατός του ενδέχεται να απομάκρυνε ένα σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη μιας συμφωνίας για εκεχειρία.

Όμως, το βίντεο προκάλεσε υπερηφάνεια μεταξύ των Παλαιστινίων. «Πέθανε φορώντας ένα στρατιωτικό γιλέκο, πολεμώντας με ένα τυφέκιο εφόδου και με χειροβομβίδες και όταν τραυματίστηκε και αιμορραγούσε, πολέμησε με ένα ξύλο. Έτσι πεθαίνει ένας ήρωας», δήλωσε στη Γάζα ο Άμπελ Ρατζάμπ, ηλικίας 60 ετών, που έχει δύο παιδιά.

«Είδα το βίντεο 30 φορές από χθες το βράδυ, δεν υπάρχει κανένας καλύτερος τρόπος να πεθάνει κανείς», είπε από την πλευρά του ο Αλί, ένας 30χρονος οδηγός ταξί στη Γάζα. «Το βίντεο αυτό θα αποτελέσει μια καθημερινή υποχρέωση για τους γιους μου να το βλέπουν και για τους εγγονούς μου στο μέλλον», πρόσθεσε αναφερόμενος στα δύο παιδιά του.

Τα λόγια του Σινουάρ σε προηγούμενες ομιλίες του, ότι θα προτιμούσε να πεθάνει στα χέρια του Ισραήλ παρά από μια καρδιακή ανακοπή ή ένα δυστύχημα, διαμοιράζονται επανειλημμένως από Παλαιστίνιους στο διαδίκτυο.

«Το καλύτερο δώρο που ο εχθρός και οι κατοχικές δυνάμεις μπορούν να μου προσφέρουν είναι να με δολοφονήσουν και να πεθάνω ως μάρτυρας στα χέρια τους», είχε πει.

Η Ράσα, μια εκτοπισμένη 42χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, πρόσφυγας στην πατρίδα της, δήλωσε: «Με αυτόν τον τρόπο πεθαίνουν οι ηγέτες, με ένα τυφέκιο στο χέρι. Στηρίζω τον Σινουάρ ως ηγέτη και σήμερα είμαι περήφανη για εκείνον ως μάρτυρα», συμπλήρωσε.

Δημοσκόπηση τον Σεπτέμβριο κατέδειξε ότι η πλειονότητα των κατοίκων της Γάζας πίστευε ότι η επίθεση ήταν μια εσφαλμένη απόφαση και ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός Παλαιστινίων αμφισβητούσε την προθυμία του Σινουάρ να ξεκινήσει έναν πόλεμο που τους προκάλεσε τόσο πολύ πόνο.

Ο Ρατζάμπ, ο οποίος εκθείασε τον θάνατο του Σινουάρ ως ηρωικό, λέει πως δεν στηρίζει τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Πιστεύει πως οι Παλαιστίνιοι δεν ήταν προετοιμασμένοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ. Επισήμανε, ωστόσο, ότι ο τρόπος που ο Σινουάρ πέθανε «με έκανε να νιώσω υπερηφάνεια ως Παλαιστίνιος».

Τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη, όπου η Χαμάς τυγχάνει επίσης σημαντικής στήριξης και όπου οι εχθροπραξίες μεταξύ των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων και των Παλαιστινίων έχουν οξυνθεί τον τελευταίο χρόνο, οι πολίτες αναρωτιούνται εάν ο θάνατος του Σινουάρ θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος του πολέμου.

Στη Χεβρώνα, ο Αλαά Χασαλμούν δήλωσε: «Αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι οποιοσδήποτε πεθαίνει, υπάρχει κάποιος που τον αντικαθιστά και είναι πιο ισχυρογνώμων», υποστήριξε.

Και στη Ραμάλα, ο 54χρονος Μουράντ Ομάρ είπε ότι λίγα θα μπορούσαν να αλλάξουν στο πεδίο. «Ο πόλεμος θα συνεχιστεί και φαίνεται πως δεν τελειώσει σύντομα», τόνισε.

Το πώς ερμηνεύεται ο θάνατος του Σινουάρ εξαρτάται, φυσικά, από το ποιος είσαι, από πού έρχεσαι και τι πιστεύεις. Οι τελευταίες στιγμές του Sinwar είναι, για πολλούς Παλαιστίνιους, εμβληματικές του αγώνα και της αντίστασής τους ενάντια σε ένα επεκτατικό και επιθετικό σιωνιστικό κράτος.

Γι’ αυτούς, είναι ένας ήρωας, ένα σύμβολο σταθερότητας, ντυμένος με keffiyeh – μια παλαιστινιακή μαντήλα – και κρατώντας ένα τουφέκι απέναντι σε συντριπτικά ισχυρότερους εχθρούς.

Στο Ισραήλ και στους συμμάχους του η εικόνα διαμορφώνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Ο Yahya Sinwar στιγματίζεται ως δειλός και παρουσιάζεται ως ζώο που κρύβεται σε σήραγγες και χρησιμοποιεί παιδιά ως ανθρώπινες ασπίδες.

Συχνά προβάλλουν την εικόνα του ως κάποιον που κρύβεται με ασφάλεια μακριά από τις βόμβες και τις σφαίρες, βρίσκοντας καταφύγιο, ενώ ο λαός του υφίσταται τις συνέπειες των τρομοκρατικών του φιλοδοξιών. Σε αυτή την απεικόνιση, η ασφάλεια και η προσωπική του προβολή έχουν προτεραιότητα έναντι του λαού του.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά πολωτική και αντηχεί πέρα από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Στο Ιράν και τον Λίβανο, όπου η υποστήριξη για τα παλαιστινιακά κινήματα αντίστασης όπως η Χαμάς είναι ισχυρή, ο Σινουάρ είναι ήρωας.

Αλλά άλλα έθνη της περιοχής που έχουν καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ τον βλέπουν ως αποσταθεροποιητική δύναμη και ελπίζουν ότι ο θάνατός του θα δώσει μια ευκαιρία για ειρήνη. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι, της Υεμένης και η Χεζμπολάχ δήλωσαν ότι θρηνούν τον ηγέτη της Χαμάς.

Ο Josep Borrell, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του μπλοκ των 27 χωρών, χαρακτήρισε τον Sinwar «εμπόδιο στην επείγουσα ανάγκη κατάπαυσης του πυρός και στην άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων». «Ο Yahya Sinwar ήταν ένας τρομοκράτης, καταγεγραμμένος από την ΕΕ, υπεύθυνος για την αποτρόπαια επίθεση της 7/10», έγραψε στο X.

«Πρέπει να δοθεί τέλος στη βία, να απελευθερωθούν οι όμηροι [και] να σταματήσει η ταλαιπωρία των Παλαιστινίων».

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο θάνατος του Σινουάρ θα ανοίξει το δρόμο για κατάπαυση του πυρός. Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπάερμποκ, σε δήλωσή της, χαρακτήρισε τον Σινουάρ «σκληρό δολοφόνο και τρομοκράτη». Είπε ότι η Χαμάς θα πρέπει «να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους» και «να καταθέσει τα όπλα».

