Γάζα: Η βολή που σκότωσε τον Γιαχία Σινουάρ – Νέο βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF

Οι IDF δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από τα πυρά ενός τανκ στο σπίτι, στην Γάζα, όπου κρυβόταν ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ την Τετάρτη. Ένα από τα βλήματα του άρματος σκότωσε τον Σινουάρ, ο οποίος είχε εντοπιστεί να κινείται στη γειτονιά με δύο σωματοφύλακες.

The IDF releases footage of the tank firing at the at the building in which Yahya Sinwar was hiding on Wednesday. One of the tank shells killed the Hamas leader. pic.twitter.com/JEAqCWejOF

— Lazar Berman (@Lazar_Berman) October 18, 2024