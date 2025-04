Ιαπωνία: Τη θλίψη του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα εξέφρασε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα (21/4) «μεγάλη θλίψη» για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, εξαίροντας τον εκλιπόντα, τον οποίο χαρακτήρισε υπερασπιστή του περιβάλλοντος καθώς και της διπλωματίας στην υπηρεσία της ειρήνης.

Ο θάνατος του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας «δεν είναι μεγάλη απώλεια μόνο για τον κόσμο στο Βατικανό και για τους καθολικούς, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε ο κ. Ισίμπα σε ανακοίνωσή του.

On April 21, Statement by PM ISHIBA on the demise of His Holiness the Pope Francis, was issued.https://t.co/F7iYSBOOqS#Vatican pic.twitter.com/UdDdggmj0H

— MOFA of Japan (@MofaJapan_en) April 21, 2025