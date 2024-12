Ιαπωνία: Κυβερνοεπίθεση δέχτηκε η Japan Airlines – Ενδέχεται να επηρεαστούν οι πτήσεις

Η Japan Airlines επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις πτητικές λειτουργίες της. Το περιστατικό ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, χωρίς να παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση του προβλήματος.

Ο εκπρόσωπος της Japan Airlines δήλωσε χαρακτηριστικά στο AFP: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε δεχθεί επίθεση στον κυβερνοχώρο και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επίθεση «είναι πιθανό να έχει αντίκτυπο στις πτητικές λειτουργίες που θα προχωρήσουν».

