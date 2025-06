ΗΑΕ: Χάος και ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο της Ντόχα – Ατελείωτες ουρές επιβατών και στο Ντουμπάι

Τα δρομολόγια σε δύο από τα πλέον πολυσύχναστα αεροδρόμια παγκοσμίως στη Ντόχα και το Ντουμπάι διεξάγονται μετ’ εμποδίων την Τρίτη (24/6), καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες περιμένουν για ώρες σε ουρές, αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου μία ημέρα νωρίτερα.

Το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους αργά χθες το βράδυ, μετά το πλήγμα του Ιράν σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν ή να αλλάξουν πορεία σε εκατοντάδες πτήσεις κι αφήνοντας σε πολύωρες αναμονές αποκλεισμένους επιβάτες.

JUST IN: Thousands of passengers face chaos at Doha and Dubai airports after Iran’s strike on a U.S. base in Qatar prompted airspace closures. Over 25,000 stranded in Doha alone. Long queues, delays, and cancellations grip two of the world’s busiest hubs. pic.twitter.com/KGFUX9rJIt

— The Reason (@thereasonnews) June 24, 2025