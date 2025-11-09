Η Βολιβία και ΗΠΑ αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις – Είχαν διακοπεί το 2008 από τον Έβο Μοράλες

Enikos Newsroom

διεθνή

Η Βολιβία και ΗΠΑ αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις – Είχαν διακοπεί το 2008 από τον Έβο Μοράλες

Η Βολιβία και οι ΗΠΑ θα αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους, που είχαν διακοπεί το 2008, ανακοίνωσαν το Σάββατο ο νέος πρόεδρος του νοτιοαμερικανικού κράτους Ροδρίγο Πας αμέσως μετά την ορκωμοσία του κι ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου.

Οι σχέσεις θα αποκατασταθούν «στο επίπεδο των πρεσβευτών, στο οποίο έπρεπε να είναι πάντα», δήλωσε ο Λαντάου (αριστερά στη φωτογραφία). «Θέλουμε να αποκαταστήσουμε καλή σχέση με αυτή τη νέα κυβέρνηση», επέμεινε κατά τη διμερή συνάντησή του με τον Πας.

Ο αριστερός πρώην πρόεδρος Έβο Μοράλες είχε διώξει πριν από 17 χρόνια τον ανώτατο διπλωματικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στη χώρα, κατηγορώντας τον πως υποστήριξε συνωμοσία της Δεξιάς. Η Ουάσιγκτον είχε ανταποδώσει την κίνηση.

Ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος δήλωσε κατά την ομιλία του αμέσως μετά την ορκωμοσία του ότι η Βολιβία δεν θα είναι «ποτέ ξανά απομονωμένη» σε διεθνές επίπεδο. Η ορκωμοσία του έβαλε και τυπικά τέλος σε είκοσι χρόνια κυβερνήσεων του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS) στη χώρα, βυθισμένη σε οικονομική κρίση.

«Η Βολιβία επιστρέφει στον κόσμο κι ο κόσμος επιστρέφει στη Βολιβία», διατράνωσε ο νέος πρόεδρος. Είχε αναγγείλει, ήδη προτού αναλάβει την εξουσία, την πρόθεσή του να ανοίξει τη χώρα του στον κόσμο, αποκαθιστώντας ιδίως τη σχέση με την Ουάσιγκτον.

Ανάμεσα στους ξένους ηγέτες που ήταν παρόντες στην ορκωμοσία: οι πρόεδροι Γκαμπριέλ Μπόριτς (Χιλή), Χαβιέρ Μιλέι (Αργεντινή) και Ζαμαντού Ορσί (Ουρουγουάη).

Η εκλογική νίκη τη 19η Οκτωβρίου του Ροδρίγο Πας, 58 ετών, γιου του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993), σηματοδότησε μείζονα πολιτική στροφή στη λατινοαμερικανική χώρα. Έβαλε τέλος σε δυο δεκαετίες κυριαρχίας του MAS, επικεφαλής του οποίου ήταν για 26 χρόνια ο Έβο Μοράλες, στην εξουσία από το 2006 ως το 2019, κατόπιν ο δελφίνος του, ο μόλις απελθείς πρόεδρος Λουίς Άρσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός στην άσκηση: Τι είναι και πώς περιγράφουν οι γυναίκες αυτό το συναίσθημα

Φθινοπωρινή τριχόπτωση: Πότε να ανησυχήσουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιβατών και Επιχειρήσεων: Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν καταβληθεί περίπου 26 εκατ. ευρώ – Τι είπ...

Το Google Drive φέρνει τη δυνατότητα λήξης πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:15 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποίησε το λείψανο του ομήρου Λιόρ Ρουνταέφ – Aνταλλαγή με σορούς 15 Παλαιστινίων

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι το λείψανο ομήρου που παρέδωσαν τα ισλαμιστικά κινήματα...
03:00 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Ποκρόφσκ υπό ρωσικό κλοιό – Γιατί ο Πούτιν επιμένει παρά τις μεγάλες απώλειες

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στην πλήρη κατάληψη της πόλης Ποκρόφσκ σ...
02:30 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Τενερίφη: Τρεις νεκροί εν μέσω σφοδρής θαλασσοταραχής – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, σε διαφορετικά περιστατικά που σχετίζονται με τη...
02:15 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Αναστασίου: «Είμαστε σε καλό επίπεδο για την εποχή που βρισκόμαστε»

Ο Παναιτωλικός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με πειστικό τρόπο, επικρατώντας άνετα της ΑΕΛ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα