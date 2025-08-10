Η Ρωσία κυρίευσε 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο, λέει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας

Μονάδες του ρωσικού στρατού ξηράς «πολύ πιθανόν» κυρίευσαν 500 ως 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της Ουκρανίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας βασισμένη σε εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ήταν χονδρικά παρόμοια τον Ιούνιο.

Οι εδαφικές απώλειες ήταν επικεντρωμένες στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Λονδίνο, που επισήμανε «τακτικές προελάσεις» βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου δίνονται σκληρές μάχες επί μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες να περικυκλώσουν την πόλη και να εντείνουν την πίεση στις εναπομείνασες οδούς εφοδιασμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επισήμανε πως πλέον έχει καταληφθεί σχεδόν όλη η περιφέρεια Ντονέτσκ.

Στην βόρεια περιφέρεια Σούμι αντίθετα οι ρωσικές δυνάμεις δεν σημείωσαν αξιόλογη προέλαση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ενδέχεται να παίξουν ρόλο στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε εκ νέου χθες οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών και οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «χωρίς» το Κίεβο.