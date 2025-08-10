Η Ρωσία κυρίευσε 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο, λέει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΣΟΥΜΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μονάδες του ρωσικού στρατού ξηράς «πολύ πιθανόν» κυρίευσαν 500 ως 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της Ουκρανίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας βασισμένη σε εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ήταν χονδρικά παρόμοια τον Ιούνιο.

Οι εδαφικές απώλειες ήταν επικεντρωμένες στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Λονδίνο, που επισήμανε «τακτικές προελάσεις» βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου δίνονται σκληρές μάχες επί μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες να περικυκλώσουν την πόλη και να εντείνουν την πίεση στις εναπομείνασες οδούς εφοδιασμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επισήμανε πως πλέον έχει καταληφθεί σχεδόν όλη η περιφέρεια Ντονέτσκ.

Στην βόρεια περιφέρεια Σούμι αντίθετα οι ρωσικές δυνάμεις δεν σημείωσαν αξιόλογη προέλαση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ενδέχεται να παίξουν ρόλο στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε εκ νέου χθες οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών και οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «χωρίς» το Κίεβο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
09:31 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Σοκ στις ΗΠΑ: 2χρονο κοριτσάκι κακοποιήθηκε από τους γονείς του και δόθηκε ως αντάλλαγμα σε ντίλερ ναρκωτικών

Μια υπόθεση-σοκ εξαφάνισης παιδιού συγκλονίζει την Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, καθώς οι Aρχές αναζητούν...
08:18 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα ενόψει της συνόδου Τραμπ – Πούτιν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης στην Αλάσκα

Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν σήμερα να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης κ...
08:12 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Το σχέδιο Νετανιάχου για τη Γάζα εξυπηρετεί μόνο την πολιτική επιβίωσή του – Κόντρα στην οργή λαού και τους συμμάχους οδηγεί τη χώρα σε διεθνή απομόνωση

Αψηφώντας την οργή μεγάλου μέρους του ισραηλινού λαού, τις προειδοποιήσεις της στρατιωτικής ηγ...
04:00 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ονομάζει την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους αναπληρώτρια πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ

Ο 47 εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο (9/8) μέσω Truth Socia...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια