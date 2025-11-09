Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατρέπεται σε «υπερτυφώνα» φθάνοντας στις Φιλιππίνες

Enikos Newsroom

διεθνή

Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατρέπεται σε «υπερτυφώνα» φθάνοντας στις Φιλιππίνες

Η καταιγίδα Φουνγκ-γουόνγκ μετατράπηκε σήμερα σε «υπερτυφώνα» καθώς πλησίαζε ολοένα πιο απειλητικά τις Φιλιππίνες, που ήδη θρήνησαν δεκάδες νεκρούς εξαιτίας του καταστροφικού περάσματος του τυφώνα Καλμάγκι αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία στη Μανίλα.

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, η διάμετρος του οποίου καλύπτει σχεδόν όλη την επικράτεια της χώρας, κινείται προς δυσμάς με σταθερούς ανέμους 185 χιλιομέτρων ανά ώρα και ριπές που φθάνουν ως ακόμη και τα 230 χ.α.ώ.· αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν «περί τις 07:00» (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη θα έλεγες πως η γη έτρεμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντσον Κασαρίνο, κάτοικος του νησιού Καταντουάνες (βορειοανατολικά), 33 ετών. «Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο που φυσάει», πρόσθεσε.

Το μικρό νησί διατρέχει κίνδυνο να χτυπηθεί «απευθείας» από τον Φουνγκ-γουόνγκ, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Χθες ορισμένοι κάτοικοι έδεναν με σχοινιά στο έδαφος σπίτια, με την ελπίδα πως έτσι δεν θα τα παρασύρουν οι άνεμοι.

Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμενόταν να προκαλέσει «κατακρημνίσεις 200 χιλιοστών ή περισσότερων» και να προκαλέσει «εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο», συνόψισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Μπενίσον Εσταρέχα, κυβερνητικός μετεωρολόγος.

Εκτίμησε ακόμη πως είναι «πιθανό» οι «μεγαλύτερες λεκάνες» των τομέων από όπου θα περάσει το φαινόμενο να πλημμυρίσουν.

Ο υπερτυφώνας φθάνει στο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας μόλις μερικά 24ωρα μετά τον Καλμάγκι, που άφησε πίσω τουλάχιστον 204 νεκρούς και 109 αγνοούμενους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της κυβέρνησης.

Ο Καλμάγκι ήταν ο πιο φονικός τυφώνας της χρονιάς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη βάση δεδομένων EM-DAT.

Η επαρχία Τσεμπού (κεντρικά) θρηνεί σχεδόν το 70% των θυμάτων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ανεστάλησαν, εξαιτίας της έλευσης του Φουνγκ-γουόνγκ.

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο βαριά πλήγματα.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα ολοένα συχνότερα, φονικότερα και καταστροφικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

