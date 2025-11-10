Η Γερμανία επιδιώκει ενίσχυση σχέσεων με τη Βολιβία – Στρατηγικό ενδιαφέρον για το λίθιο

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε χθες Κυριακή πως θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη Βολιβία, καθώς το Βερολίνο στρέφει το βλέμμα στη Λα Πας μετά την αλλαγή κυβέρνησης, με φόντο την προσπάθεια μείωσης της εξάρτησής του από την Κίνα όσον αφορά τις εισαγωγές κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, όπως πάνω απ’ όλα το λίθιο.

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο, που είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ενεργειακή μετάβασή μας, την ηλεκτρική κινητικότητα και πολλούς άλλους τομείς στη Γερμανία», εξήγησε ο κ. Βάντεφουλ ενόψει επίσκεψής του στη χώρα.

Η Βολιβία εκτιμάται πως διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον πλανήτη.

Πρόκειται για μέταλλο που χρησιμοποιείται ιδίως στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές, συστήματα φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας κ.ο.κ..

Η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων λιθίου αυξάνεται με ταχύ ρυθμό κι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δεν κρύβει πως εννοεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ σημείωσε ακόμη ότι η Βολιβία διαθέτει επίσης κοιτάσματα σπανίων γαιών, εξίσου κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, βλέποντας «μεγάλες» δυνατότητες για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Ο κ. Βάντεφουλ προγραμματίζει να συναντηθεί στην πόλη Σάντα Κρους (νοτιοανατολικά) με τον βολιβιανό κεντροδεξιό νέο πρόεδρο Ροδρίγο Πας, τον νέο υπουργό Εξωτερικών Φερνάντο Ούγο Περέιρα και επιχειρηματίες.

Ο κ. Πας, εκλεγμένος με το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, έβαλε τέλος σε δυο δεκαετίες κυριαρχίας της αριστεράς στη Βολιβία όταν επικράτησε τον Οκτώβριο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με φόντο τη διάσπαση στο Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) και τη διένεξη ανάμεσα στους πρώην προέδρους Έβο Μοράλες και Λουίς Άρσε.

Ο πρόεδρος Πας, που ανέλαβε την εξουσία προχθές Σάββατο, είναι αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, ιδίως τη βαθιά οικονομική κρίση με κύριες εκφάνσεις τον υψηλό πληθωρισμό και τις οξείες ελλείψεις δολαρίων, καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων.

Η Βολιβία, περίκλειστο κράτος με 11,3 εκατομμύρια κατοίκους, παραμένει, παρά τον πλούτο του υπεδάφους της, από τις φτωχότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa