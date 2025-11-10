Η Γερμανία επιδιώκει ενίσχυση σχέσεων με τη Βολιβία – Στρατηγικό ενδιαφέρον για το λίθιο

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Η Γερμανία επιδιώκει ενίσχυση σχέσεων με τη Βολιβία – Στρατηγικό ενδιαφέρον για το λίθιο

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε χθες Κυριακή πως θα επιδιώξει να ενισχύσει τη σχέση με τη Βολιβία, καθώς το Βερολίνο στρέφει το βλέμμα στη Λα Πας μετά την αλλαγή κυβέρνησης, με φόντο την προσπάθεια μείωσης της εξάρτησής του από την Κίνα όσον αφορά τις εισαγωγές κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, όπως πάνω απ’ όλα το λίθιο.

«Η Βολιβία είναι πλούσια σε πρώτες ύλες, ιδιαίτερα σε λίθιο, που είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ενεργειακή μετάβασή μας, την ηλεκτρική κινητικότητα και πολλούς άλλους τομείς στη Γερμανία», εξήγησε ο κ. Βάντεφουλ ενόψει επίσκεψής του στη χώρα.

Η Βολιβία εκτιμάται πως διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον πλανήτη.

Πρόκειται για μέταλλο που χρησιμοποιείται ιδίως στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές, συστήματα φωτοβολταϊκής και αιολικής ενέργειας κ.ο.κ..

Η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων λιθίου αυξάνεται με ταχύ ρυθμό κι η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δεν κρύβει πως εννοεί να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ σημείωσε ακόμη ότι η Βολιβία διαθέτει επίσης κοιτάσματα σπανίων γαιών, εξίσου κρίσιμης σημασίας πρώτων υλών, βλέποντας «μεγάλες» δυνατότητες για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Ο κ. Βάντεφουλ προγραμματίζει να συναντηθεί στην πόλη Σάντα Κρους (νοτιοανατολικά) με τον βολιβιανό κεντροδεξιό νέο πρόεδρο Ροδρίγο Πας, τον νέο υπουργό Εξωτερικών Φερνάντο Ούγο Περέιρα και επιχειρηματίες.

Ο κ. Πας, εκλεγμένος με το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, έβαλε τέλος σε δυο δεκαετίες κυριαρχίας της αριστεράς στη Βολιβία όταν επικράτησε τον Οκτώβριο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με φόντο τη διάσπαση στο Κίνημα προς τον Σοσιαλισμό (MAS) και τη διένεξη ανάμεσα στους πρώην προέδρους Έβο Μοράλες και Λουίς Άρσε.

Ο πρόεδρος Πας, που ανέλαβε την εξουσία προχθές Σάββατο, είναι αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, ιδίως τη βαθιά οικονομική κρίση με κύριες εκφάνσεις τον υψηλό πληθωρισμό και τις οξείες ελλείψεις δολαρίων, καυσίμων, τροφίμων και φαρμάκων.

Η Βολιβία, περίκλειστο κράτος με 11,3 εκατομμύρια κατοίκους, παραμένει, παρά τον πλούτο του υπεδάφους της, από τις φτωχότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Μόνο αν έχετε όραση Ultra HD θα μπορέσετε να εντοπίσετε το κρυμμένο φίδι στη φωτογραφία – Αποδέχεστε την πρόκληση;

Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις- 8+1 SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ινδονησία: Αναγορεύει «εθνικό ήρωα» τον πρώην δικτάτορα Σουχάρτο

Στην Ινδονησία αναγορεύθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο, με προεδρικό ε...
06:05 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Στο Κάιρο ο Σεργκέι Σοϊγκού για συνομιλίες σχετικά με τη ρωσο-αιγυπτιακή στρατιωτική συνεργασία

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, έφθασε χθες, Κυριακ...
04:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Νότια Κορέα: Για βοήθεια σε εχθρικό κράτος κατηγορείται εκ νέου ο πρώην προέδρου Γιουν Σουκ-γεόλ

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας άσκησε νέες διώξεις σε βάρος του πρώην προέδρου Γιουν ...
04:40 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Σάρωσε τις Φιλιππίνες ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ χτύπησε σφοδρά τις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον δύο νεκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα