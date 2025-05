Η επιστροφή των τζεντάι: Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τον Τραμπ ως ήρωα του Star Wars με κόκκινο φωτόσπαθο

Ο Λευκός Οίκος του Ντόναλντ Τραμπ δεν μοιάζει σε τίποτα με τον Λευκό Οίκο άλλων Αμερικανών Προέδρων. Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι προτιμάει την απευθείας επικοινωνία με τους οπαδούς του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι από τα παραδοσιακά ΜΜΕ.

Έτσι δεν είναι λίγες οι φορές που επιλέγει να αστειεύεται και να δίνει τροφή για συζητήσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά την φωτογραφία που τον απεικονίζει ντυμένο Πάπα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ως ήρωας του Star Wars με κόκκινο φωτόσπαθο.

Με αφορμή την 4η Μαΐου που έχει ανακηρυχθεί άτυπα στις ΗΠΑ ως ημέρα Star Wars, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μία φωτογραφία του Τραμπ επεξεργασμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή φαίνεται ένας πολύ γυμνασμένος Αμερικανός Πρόεδρος να κρατάει ένα κόκκινο φωτόσπαθο. Στο φόντο βρίσκονται αμερικανικές σημαίες και δύο αετοί, σύμβολο των ΗΠΑ.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.

May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5

— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025