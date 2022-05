Η ανάρτηση – γρίφος του Ίλον Μασκ: Αν πεθάνω μυστηριωδώς… χάρηκα που σας γνώρισα

Μια ανάρτηση – «γρίφος» από τον Ίλον Μασκ στο Twitter, η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έγραψε χαρακτηριστικά ότι «αν πεθάνω μυστηριωδώς… χάρηκα που σας γνώρισα».

Ο δισεκατομμυριούχος έχει ισχυριστεί πολλές φορές στο παρελθόν ότι έχει απειληθεί από τη Ρωσία επειδή παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου στην Ουκρανία. Κάποιοι έσπευσαν να συνδέσουν το γεγονός αυτό με την ανάρτησή του, η οποία έγινε viral σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι ο Μασκ έχει προσφέρει στην ουκρανική κυβέρνηση ορισμένους εκ των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων Starlink της διαστημικής του εταιρείας, της Space X.

Οι δορυφόροι παρέχουν από την αρχή του πολέμου πρόσβαση στο Internet τόσο στους κατοίκους όσο και τον στρατό της Ουκρανίας και θεωρείται μάλιστα ότι έχει συμβάλει αποφασιστικά στην άμυνα της χώρας απέναντι στον ρωσικό στρατό.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022