Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Με 24 μαχαιριές δολοφόνησε την 29χρονη ο εμμονικός πρώην σύντροφός της – Την είχε απειλήσει πολλές φορές στο παρελθόν

Σε σοκ παραμένει η κοινωνία του Μιλάνου, αλλά κι ολόκληρη η Ιταλία, από την είδηση της φρικτής δολοφονίας της Πάμελα Τζενίνι, με την 29χρονη γυναίκα να πέφτει νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, Τζιανλούκα Σονκίν, 52 χρονών.

Την σκότωσε με 24 μαχαιριές

Η Τζενίνι, γνωστό μοντέλο κι επιχειρηματίας, δέχτηκε 24 μαχαιριές στην βεράντα του σπιτιού της με αποτέλεσμα να κοπεί πρόωρα το νήμα της ζωής της με δράστη τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να την προσέχει και να την προστατεύει. Αντίθετα, ο 52χρονος «τυφλωμένος από τη ζήλια» δεν δίστασε κυριολεκτικά να σφάξει την 29χρονη γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι εκείνη είχε βάλει τέλος στη σχέση τους λίγες ημέρες πριν.

Οι μαρτυρίες γειτόνων, αλλά και κοντινών ανθρώπων της Τζενίνι είναι καταπέλτης για τον δράστη, που αμέσως μετά την δολοφονία που διέπραξε προσπάθησε ανεπιτυχώς να θέσει τέρμα στη ζωή του.

Uccisa sul terrazzo di casa dal suo compagno. L’ultima vittima della strage delle donne. Si chiamava #PamelaGenini e aveva 29 anni. pic.twitter.com/PIw3rzEZ6s — Tg1 (@Tg1Rai) October 15, 2025

Σύμφωνα με τη RAI, η Εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε την κράτηση του άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παρενόχληση. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι τη σκότωσε «στο αποκορύφωμα μιας σειράς συμπεριφορών παρενόχλησης» και «αφού επανειλημμένα απείλησε να τη σκοτώσει». Σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας και της εισαγγελέως του Μιλάνου, «απέκτησε επίσης ένα αντίγραφο των κλειδιών του σπιτιού».

Παρόλο που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν υποβληθεί καταγγελίες για παρενόχληση εναντίον του 52χρονου, τουλάχιστον στο Μιλάνο, από το θύμα, αρκετοί μάρτυρες ανέφεραν επιθετική συμπεριφορά και απειλές εναντίον της γυναίκας, η οποία μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου πολλές φορές. Επιπλέον, ο 52χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε φέρει το μαχαίρι από το σπίτι του, ενώ αναμένεται η απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα για την προφυλάκισή του.

Οι αρχικές έρευνες, ωστόσο, αποκάλυψαν ότι ο Σονκίν είχε ιστορικό άσκησης ενδοοικογενειακής βίας. Τα περιστατικά, που συνέβησαν πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, αποκάλυψαν μια επιθετική φύση εκ μέρους του 52χρονου. Κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την 29χρονη, ο άνδρας είχε επανειλημμένα απειλήσει τη ζωή της γυναίκας και της οικογένειάς της, αλλά όλα είχαν πάντα επιλυθεί χωρίς συνέπειες ή κατηγορίες.

Το χρονικό της φρίκης

Την Τρίτη (14/10) η ιταλική Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση από γείτονες, ανήσυχοι από κραυγές που προέρχονταν από ένα διαμέρισμα στον αριθμό 33 της Via Iglesias. Ήταν η 29χρονη Τζενίνι, που φώναζε απεγνωσμένα για βοήθεια καθώς ο 52χρονος σύντροφός της της επιτέθηκε και την σκότωσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες όσοι έβλεπαν τη σκηνή φώναζαν με τρόμο «τη σκοτώνει, τη σκοτώνει».

Σύμφωνα με τις αρχικές καταθέσεις, το θύμα είχε προλάβει να καλέσει τον νυν σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε με τη σειρά του τις Αρχές. Όταν έφτασε η αστυνομία στο σημείο, η 29χρονη άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, λέγοντας στον Σονκίν ότι ήταν ένας διανομέας για την παραγγελία της, αλλά ήταν πολύ αργά. Ο 52χρονος όρμησε πισώπλατα και την μαχαίρωσε επανειλημμένα. Όπως αναφέρει η RAI, o δράστης ανακρίθηκε από τον εισαγγελέα, αλλά άσκησε το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός.

Μοντέλο κι επιχειρηματίας

Η Πάμελα Τζενίνι ήταν πολύ γνωστή τόσο στην κοινωνία του Μιλάνου, όσο και συνολικά στην Ιταλία, καθώς ήταν μοντέλο, αλλά και επιχειρηματίας με έντονη επαγγελματική δράση. Η ομορφιά της ήταν καθηλωτική, ενώ και στο επιχειρηματικό πεδίο είχε αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανή.

Σε μια συνέντευξη, περιέγραψε το ξεκίνημά της στον χώρο του μόντελινγκ ως εξής: «Ξεκίνησα να φωτογραφίζω όταν ήμουν 8 ετών με τα πρώτα μου φωτογραφικά άλμπουμ. Η μητέρα μου πάντα με υποστήριζε σε αυτό το πάθος μου. Έτσι, όταν στα 16 μου αποφάσισα να κάνω το βήμα και να μετατρέψω αυτό το πάθος σε καριέρα, είχα την απόλυτη υποστήριξη. Για μένα, η φωτογραφία πρέπει να είναι απλή, φυσική, αυθόρμητη: η χαρούμενη φύση μου πρέπει να αναδυθεί». Έχουν περάσει περίπου δέκα χρόνια από τότε. Εκείνη την εποχή, η Pamela Gemini ήταν μοντέλο και συμμετείχε στο ριάλιτι σόου «L’isola di Adamo ed Eva», ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που παιζόταν στην ιταλική τηλεόραση με μεγάλη επιτυχία.

Στη συνέχεια, κι εκμεταλλευόμενη τη δημοσιότητα που είχε πάρει μέσω του ριάλιτι, η Τζενίνι με μια πολύ καλή της φίλη και σχεδιάστρια λάνσαραν μια κολεξιόν με μαγιό τα οποία ήταν ιταλικής παραγωγής, με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, η Τζενίνι είχε δραστηριότητα και στον χώρο του real estate καθώς είχε μεσιτικό γραφείο που πωλούσε και νοίκιαζε πολυτελείς κατοικίες στο Μιλάνο και την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας.

Ήταν ιδιαίτερα ενεργή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πάντα φωτογραφιζόταν παρέα με το σκυλάκι της, Μπιάνκα.