Πατήσια: Κάλυψαν φρεάτιο με κούτα και… ντοσιέ – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η ευρηματικότητα μερικών ανθρώπων έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά ατυχήματα από ανοιχτά φρεάτια που υπάρχουν σε πεζοδρόμια σε όλης της Ελλάδας.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, κάποιος στα Πατήσια αποφάσισε να αναλάβει δράση και να κλείσει με όποιον τρόπο μπορεί ένα φρεάτιο, από το οποίο έλειπε το καπάκι. Τα ανοιχτά φρεάτια αποτελούν παγίδες για τους πεζούς καθώς είναι δύσκολο κανείς να τα προσέξει και αν πατήσει στο κενό, τότε ενδέχεται να τραυματιστεί σοβαρά.

Στα Πατήσια, κάποιος έβαλε μέσα μία κούτα και ένα… ντοσιέ για να γεμίσει το φρεάτιο. Ωστόσο, όπως διακρίνεται στο οπτικό υλικό, το ντοσιέ έχει ανοίξει και είναι ανοιχτοί και οι κρίκοι του.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

