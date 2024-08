Γυναίκα αστυνομικός βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος μετά από επίθεση σεσημασμένου κακοποιού – Επεισοδιακή η σύλληψή του – Βίντεο και φωτογραφίες

Μια αστυνομικός βρέθηκε αιμόφυρτη σε πεζοδρόμιο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ένας καταδικασμένος για διάφορα αδικήματα την γρονθοκόπησε άγρια.

Όλα ξεκίνησαν όταν το πρωί της Πέμπτης η αστυνομικός κλήθηκε για ένα περιστατικό διατάραξης κοινής ησυχίας και βρέθηκε μπροστά στον δράστη, ο οποίος είχε μια διένεξη με ένα γκρουπ από εφήβους.

Η αστυνομικός ζήτησε από τον 41χρονο δράστη να της δείξει την ταυτότητά του και τότε εκείνος της επιτέθηκε και την κατάφερε μια γροθιά στο πρόσωπο. Αποτέλεσμα ήταν η γυναίκα να βρεθεί στο έδαφος αιμόφυρτη και ζαλισμένη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης, η αστυνομικός δύσκολα διατηρεί τις αισθήσεις της, δείχνοντας σοκαρισμένη από το χτύπημα που δέχτηκε. Αμέσως, ο δράστης της επίθεσης που ήταν έξω με αναστολή προσπάθησε να διαφύγει της σύλληψης, όμως ο συνεργάτης της αστυνομικού με τη βοήθεια των συναδέλφων του που είχαν σπεύσει για ενισχύσεις συνέλαβε τον 41χρονο.

Μάλιστα, οι εικόνες από το βίντεο είναι συγκλονιστικές καθώς αποτυπώνουν την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν τα όργανα της τάξης για να κρατήσουν στο έδαφος τον κακοποιό και να του περάσουν χειροπέδες, ενώ έχει μείνει σχεδόν γυμνός από τη μέση και κάτω.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο αστυνομικός που τον συλλαμβάνει φαίνεται να του καταφέρνει και δύο χτυπήματα στο πρόσωπο με το δεξί του χέρι.

Ο δράστης συνελήφθη και του αποδόθηκαν μεταξύ άλλων και κατηγορίες για αντίσταση κατά της Αρχής,

Δείτε το βίντεο:

NEW: NYPD officer absolutely demolishes a repeat offender and humiliates him by pulling his pants down in front of a group of people after he punched a female police officer.

Epic 🔥

The incident happened after suspect Ernst Delma punched a female officer in the face, knocking… pic.twitter.com/lFWJVRL5Wo

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 9, 2024