Γροιλανδία: «Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσινγκτον» λέει ο Δανός ΥΠΕΞ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Λαρς Λόκε Ράσμουσεν
πηγή: EPA

Η Δανία και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρουλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Ράσμουσεν, μιλώντας όμως για «διαφορετικές» θέσεις των δύο πλευρών.

«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

