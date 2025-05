Γερμανία: Το Βερολίνο απαντά στον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο για την AfD – «Αυτή είναι η δημοκρατία»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στην επίθεση του Αμερικανού γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αμφισβήτησε τη δημοκρατική φύση του γερμανικού κράτους με αφορμή την απόφαση των αρχών να χαρακτηρίσουν το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως «εξακριβωμένα δεξιάς εξτρεμιστικής» οργάνωσης.

«Αυτή είναι η δημοκρατία», υπογράμμισε το ΥΠΕΞ της Γερμανίας, απορρίπτοντας ευθέως τις αιτιάσεις του Ρεπουμπλικανού αξιωματούχου, ο οποίος χαρακτήρισε τη Γερμανία «τυραννία μεταμφιεσμένη σε δημοκρατία».

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), το γερμανικό ΥΠΕΞ εξήγησε ότι: «Η απόφαση είναι το αποτέλεσμα ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας προκειμένου να προστατευθεί το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Είναι τα ανεξάρτητα δικαστήρια που έχουν τον τελευταίο λόγο. Έχουμε μάθει από την ιστορία μας ότι πρέπει να σταματούμε τον δεξιό εξτρεμισμό».

Η διπλωματική ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο Μάρκο Ρούμπιο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, δήλωσε πως: «Η Γερμανία μόλις έδωσε στις μυστικές υπηρεσίες της την εξουσία να παρακολουθεί την αντιπολίτευση. Αυτό δεν είναι δημοκρατία – είναι τυραννία μεταμφιεσμένη. Στην πραγματικότητα, εξτρεμιστική δεν είναι η δημοφιλής AfD – η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις πρόσφατες εκλογές – αλλά μάλλον οι θανατηφόρες πολιτικές ανοιχτών συνόρων του κατεστημένου, στις οποίες αντιτίθεται η AfD».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «η Γερμανία πρέπει να αλλάξει πορεία», επαναφέροντας στο προσκήνιο την πολιτική σύγκρουση για τον ρόλο της AfD στο γερμανικό πολιτικό σύστημα και την αντίδραση των θεσμών απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς.

This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped.

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 2, 2025