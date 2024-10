Γερμανία: Μια 13χρονη τραυμάτισε θανάσιμα την 7χρονη αδελφή της – Άγνωστο το κίνητρό της – ΦΩΤΟ

Μια 13χρονη τραυμάτισε θανάσιμη την αδελφή της, ηλικίας 7 ετών, σε μια πολυκατοικία στη Λειψία, στην ανατολική Γερμανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Η αστυνομία κλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα κτίριο της Λειψίας επειδή ένα κοριτσάκι επτά ετών είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ένα διαμέρισμα», ανέφεραν οι αρχές. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

„Das Motiv ist weiterhin unklar.“ Das kann doch alles nicht mehr wahr sein, welches Motiv kann es geben um die eigene Schwester tödlich zu verletzen? Fassungslos! #Leipzig pic.twitter.com/lVYaAqhfye

— i am what i am ❎💙🇩🇪 (@RenateWege) October 26, 2024