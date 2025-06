Γερμανία: Η πρόεδρος της Bundestag απέβαλε βουλευτή που φορούσε μπλούζα με τη λέξη «Παλαιστίνη» – ΒΙΝΤΕΟ

Άκρως επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση του γερμανικού Κοινοβουλίου την Τετάρτη (4/6). Συγκεκριμένα, την αποβολή βουλευτή της Αριστεράς, επειδή φορούσε μπλούζα με τη λέξη «Παλαιστίνη», επέβαλε σήμερα η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ. Η πρόεδρος απέβαλε επίσης μια επισκέπτρια η οποία φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια ομιλίας του υπουργού Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, η Γιούλια Κλέκνερ ζήτησε από τη βουλευτή της Αριστεράς από την Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, Τσανσίν Κεκτούρκ να αποχωρήσει από την αίθουσα της ολομέλειας της Bundestag, επειδή φορούσε μπλούζα στην οποία αναγραφόταν η λέξη «Palestine». Προηγουμένως την είχε προειδοποιήσει, χωρίς αποτέλεσμα. «Ζήτησα από τη βουλευτή να αλλάξει την μπλούζα της. Και δεν το δημοσιοποίησα. Προφανώς αρνείται. Θα σας ζητούσα λοιπόν να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Παρακαλώ», δήλωσε η κυρία Κλέκνερ και τόνισε ότι «αυτοί είναι οι σαφείς κανόνες της Βουλής, ότι δεν επιτρέπονται μπλούζες με στάμπες ή φράσεις». Η βουλευτής σηκώθηκε και αποχωρώντας έδειξε την ενόχλησή της με μια χειρονομία δυσαρέσκειας απευθυνόμενη σε συναδέλφους της που χειροκροτούσαν, για να σχολιάσει η πρόεδρος: «Η αντιπαράθεση είτε γίνεται εδώ κατά πρόσωπο είτε εκτός αίθουσας». Η ίδια βουλευτής είχε εμφανιστεί την πρώτη ημέρα της θητείας της με την παλαιστινιακή κεφίγια.

Κατά την ίδια συνεδρίαση και ενώ μιλούσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, μια γυναίκα η οποία παρακολουθούσε από τις θέσεις των επισκεπτών άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η πρόεδρος Κλέκνερ την επέπληξε ζητώντας της να αποχωρήσει από την αίθουσα. «Θα φύγετε τώρα από τον χώρο των επισκεπτών. Επειδή δεν είστε εξουσιοδοτημένη να φωνάζετε εδώ. Οι συζητήσεις γίνονται εδώ κάτω. Επομένως φύγετε τώρα», δήλωσε η Γιούλια Κλέκνερ και ένας από τους φύλακες της Bundestag συνόδευσε έξω τη γυναίκα η οποία αντιστεκόταν και συνέχιζε να φωνάζει.

🇩🇪Today, German Bundestag:

A woman cries out against the killings in #Gaza – Klöckner has her thrown out.

And #Wadephul continues to talk about weapons for #Israel.

Repression against protest, routine for weapons.

Dead in Gaza,cultivated ignorance in the German parliament. pic.twitter.com/adm1l6uvZR

— Susanne*Roellchen (@Roellchen2011) June 4, 2025