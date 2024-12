Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε κόσμο σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας. O οδηγός συνελήφθη, σύμφωνα με τη Bild. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες και πιθανόν και νεκρούς.

Bίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικές δυνάμεις να πλησιάζουν την εκδήλωση στο κέντρο της πόλης.

BREAKING: Car runs over people at Christmas market in Magdeburg, Germany. Reports of many victims pic.twitter.com/02lQBscdqq — BNO News (@BNONews) December 20, 2024

CONTENT WARNING: Gruesome footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. pic.twitter.com/Q1OQYAqaeY — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 20, 2024

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany. Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS — Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024

Η εφημερίδα Bild κάνει λόγο για «τρομοκρατική επίθεση λίγο πριν από τα Χριστούγεννα». Ο τρόμος ξεκίνησε στις 7:04 μ.μ. Το εμπλεκόμενο όχημα φέρεται να είναι σκούρο BMW. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά. Η επίθεση φέρεται να είχε ως αποτέλεσμα πολλούς τραυματισμούς και πιθανώς θανάτους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο προφανώς έπεσε απευθείας στο πλήθος που κατευθυνόταν προς το δημαρχείο. Ο κόσμος έφυγε πανικόβλητος. Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ, Ράινερ Έριχ Χάσελοφ (του CDU), βρίσκεται καθ’ οδόν για τον τόπο του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, η αστυνομία ερευνά τον αποκλεισμένο χώρο της Χριστουγεννιάτικης αγοράς για εκρηκτικά.