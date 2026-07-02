Γάζα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την Τετάρτη.

Η Πολιτική Προστασία, η οποία αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε χωριστή επιδρομή, η οποία στόχευσε αυτοκίνητο που κινούνταν στο κέντρο της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχοι των χθεσινών πληγμάτων ήταν οπλισμένα μέλη της Χαμάς.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχειρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν το τελευταίο διάστημα τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα, με στόχο, όπως αναφέρουν, μέλη της Χαμάς και του συμμαχικού κινήματος Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται παρά την κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή, υπό πίεση των ΗΠΑ, στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αξιόπιστα τα στοιχεία του υπουργείου.

Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρά πέντε απώλειες στις τάξεις του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa