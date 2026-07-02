Ηράκλειο: Κρατητήρια στα όρια… υγειονομικής «βόμβας» – Κοριούς, υπερπληρότητα και ακατάλληλες συνθήκες καταγγέλλουν τρεις αστυνομικοί

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Εικόνες υγειονομικής «βόμβας», κρατητήρια που λειτουργούν πέρα από τα όριά τους, κρατούμενοι που παραμένουν χωρίς προαυλισμό για μήνες, κοριοί που φτάνουν μέχρι και στα σπίτια των αστυνομικών, τραυματισμοί προσωπικού, εξαντλητικά ωράρια και οχήματα μεταγωγών που ακινητοποιούνται στη μέση του δρόμου, με κρατούμενους στο εσωτερικό τους. Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφουν, με κάθε λεπτομέρεια, τρεις αστυνομικοί του Τμήματος Μεταγωγών και Δικαστηρίων Ηρακλείου σε πολυσέλιδη αναφορά που κατέθεσαν στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Η καταγγελία τους, δεν περιορίζεται μόνο στην αποτύπωση των προβλημάτων. Αντιθέτως, ζητούν την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για όσους, όπως υποστηρίζουν, γνώριζαν την κατάσταση αλλά δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, «η υπηρεσία βρίσκεται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες αναφορές που, όπως επισημαίνουν, έχουν αποσταλεί τον τελευταίο χρόνο τόσο προς τη φυσική και πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., όσο και μέσω της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου».

Υποστελέχωση που εξαντλεί το προσωπικό

Η αναφορά ξεκινά από το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης. Όπως επισημαίνεται, τον Οκτώβριο του 2024 στο Τμήμα υπηρετούσαν 31 αστυνομικοί, ενώ σήμερα έχουν απομείνει μόλις 25. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν 23 κενές οργανικές θέσεις.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, «η έλλειψη προσωπικού έχει οδηγήσει σε εξοντωτικά ωράρια, υπηρεσίες που αγγίζουν τις 200 ώρες τον μήνα, συνεχόμενες ή διπλές νυχτερινές βάρδιες και πλήρη αποδιοργάνωση του υπηρεσιακού προγραμματισμού.

Όπως υποστηρίζουν, η επιχειρησιακή εξουθένωση αυξάνει καθημερινά τον κίνδυνο λαθών, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους κρατούμενους».

Κρατητήρια που, όπως καταγγέλλεται, παραβιάζουν βασικά δικαιώματα

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταγγελίες που αφορούν τις συνθήκες κράτησης. Σύμφωνα με την αναφορά, «οι κρατούμενοι στερούνται συστηματικά του προβλεπόμενου προαυλισμού, ακόμη και όταν παραμένουν στα κρατητήρια για πολλούς μήνες, κατά παράβαση του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Παράλληλα, η χρόνια υπερπληρότητα οδηγεί, όπως καταγγέλλεται, στη συγχώνευση διαφορετικών ομάδων κρατουμένων, όπως ποινικών, διοικητικών, γυναικών ακόμη και με τα παιδιά τους, κατά παράβαση της νομοθεσίας που επιβάλλει τον διαχωρισμό τους.

Οι ίδιες συνθήκες, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον, στο οποίο ακόμη και η αντιμετώπιση μιας συμπλοκής ή ενός σοβαρού ιατρικού περιστατικού καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη».

Κοριοί στα κρατητήρια – Παράσιτα ακόμη και στα σπίτια των αστυνομικών

Ένα από τα πλέον σοβαρά σημεία της αναφοράς αφορά την κατάσταση υγιεινής. Οι τρεις αστυνομικοί κάνουν λόγο για χρόνια και ανεξέλεγκτη παρουσία κοριών, η οποία συνεχίζεται παρά τις επαναλαμβανόμενες απεντομώσεις.

Όπως αναφέρουν, «το πρόβλημα έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις ώστε τα παράσιτα να μεταφέρονται ακόμη και στις κατοικίες των αστυνομικών μέσω του ρουχισμού τους».

Στις ίδιες συνθήκες, όπως σημειώνουν, παραμένουν και οι κρατούμενοι, ακόμη και βρέφη που φιλοξενούνται στα κρατητήρια μαζί με τις μητέρες τους όταν αυτές τελούν υπό κράτηση. Οι καταγγέλλοντες χαρακτηρίζουν τις συνθήκες αυτές επικίνδυνες, τόσο για τους ίδιους όσο και για τη δημόσια υγεία.

Τραυματισμοί αστυνομικών και ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας

Η αναφορά περιγράφει ακόμη σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας κατά τη φύλαξη επικίνδυνων κρατουμένων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, έχουν ήδη σημειωθεί τουλάχιστον δύο περιστατικά τραυματισμού αστυνομικών, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους από κρατούμενους.

Για τους τρεις αστυνομικούς που προσέφυγαν στην Εισαγγελία, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών, τα περιστατικά αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη, ότι οι υφιστάμενες συνθήκες θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού.

Στα προβλήματα προστίθεται και η απουσία γυναίκας δεσμοφύλακα, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί τόσο επιχειρησιακά όσο και νομικά ζητήματα στη διαχείριση γυναικών κρατουμένων.

Μεταγωγές με οχήματα που ακινητοποιούνται εν ώρα υπηρεσίας

Η εικόνα που περιγράφεται επεκτείνεται και στον στόλο των υπηρεσιακών οχημάτων.

Σύμφωνα με την αναφορά, τα οχήματα μεταγωγών βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργικής απαξίωσης, παρουσιάζοντας συχνές μηχανικές βλάβες ακόμη και κατά τη διάρκεια μεταγωγών.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπως αναφέρεται, κατά τις οποίες κλούβες της υπηρεσίας έχουν ακινητοποιηθεί στον δρόμο ενώ μετέφεραν κρατούμενους, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια των μεταφερόμενων όσο και των αστυνομικών που τους συνοδεύουν.

Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ακόμη ότι η πολύμηνη παραμονή κρατουμένων στα κρατητήρια, σε συνδυασμό με την απουσία μόνιμης ιατρικής παρακολούθησης, εμβολιασμών και προαυλισμού, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης ψυχιατρικών περιστατικών.

«Διερευνήστε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες»

Οι τρεις αστυνομικοί, υποστηρίζουν «ότι οι παραλείψεις των αρμοδίων ενδέχεται να στοιχειοθετούν ποινικές ευθύνες, κάνοντας λόγο για πιθανή έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος και παραβίαση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων».

Όπως αναφέρουν, η σημερινή κατάσταση δημιουργεί άμεσο κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Για τον λόγο αυτό ζητούν από την Εισαγγελία Ηρακλείου την άμεση διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να διερευνηθεί εάν οι διαχρονικές παραλείψεις στελέχωσης, η αδυναμία αντικατάστασης του απαρχαιωμένου εξοπλισμού και η μη αντιμετώπιση των συνθηκών κράτησης συνεπάγονται ποινικές ευθύνες.

Η αναφορά καταλήγει με την επισήμανση, «ότι η κατάσταση στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα εσωτερικό υπηρεσιακό ζήτημα, αλλά αφορά άμεσα τη νομιμότητα, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια τόσο των κρατουμένων όσο και των ίδιων των αστυνομικών».

Πηγή: Nea Kriti