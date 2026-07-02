Επίθεση με οπαδικά κίνητρα στην Εύβοια – Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις

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Οπαδικό επεισόδιο στην περιοχή Ροβιές στην Εύβοια κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία και την ασφάλεια Χαλκίδας. Έτσι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά τέσσερα άτομα τα οποία εμφανίζονται να είναι χούλιγκαν μεγάλης ομάδας της Αττικής.

Όπως γίνεται γνωστό, χτες Τρίτη στις 22:30, στην περιοχή Μαρούλι Ροβιών και επί της Επαρχιακής Οδού Ροβιών – Ιστιαίας, οι δράστες ήταν σε αυτοκίνητο μάρκας SEAT LEON, ιδιοκτησίας του ενός συλληφθέντα με οδηγό τον ίδιο.

Κινούμενοι προς Ιστιαία, προσπέρασαν και ανέκοψαν την πορεία αυτοκινήτου μάρκας SKODA, στο οποίο επέβαιναν φίλαθλοι άλλης ομάδας της Αττικής και συγκεκριμένα ένας 47χρονος, ένας 55χρονος, ο 23χρονος γιος του δεύτερου και η 12χρονη κόρη του.

Οι δράστες βγήκαν και άρχισαν να χτυπούν το αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους απαιτούσαν από τους επιβάτες να παραδώσουν πιθανόν κατεχόμενο πανό, προκαλώντας φθορές στο όχημα, ενώ επιπλέον προκάλεσαν σωματική βλάβη στον 47χρονο οδηγό χτυπώντας τον με γροθιά στο μάτι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας,

«Ο τελευταίος κατάφερε να εκκινήσει το όχημα και οι παθόντες διέφυγαν από το σημείο, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας.

Άμεσα διενεργήθηκαν ευρείες αναζητήσεις από το σύνολο των διαθέσιμων αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα το όχημα των τεσσάρων κατηγορουμένων να εντοπιστεί κινούμενο σε περιοχή της Κεντρικής Εύβοιας, από αστυνομικούς της Γ’ Ο.Π.Κ.Ε. του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ο.Π.ΔΙ. (Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης) και οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, όπου και συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρουχισμός (φανέλες, κοντομάνικες μπλούζες, αντιανεμικό μπουφάν) και μπρελόκ με λογότυπα ή/και διακριτικά αθλητικών ομάδων, δύο αναδιπλούμενοι σουγιάδες και -4- κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκε επίσης και το προαναφερόμενο όχημα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παθόντες είχαν μεταβεί σε περιοχή της Εύβοιας και παρέστησαν σε εορταστική εκδήλωση αθλητικής ομάδας, ενώ το σε βάρος τους περιστατικό έλαβε χώρα όταν είχαν αποχωρήσει από την εν λόγω εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι, δύο εκ των συλληφθέντων είναι εμπλεκόμενοι σε δικογραφία που σχηματίσθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό αστυνομικού, τον Δεκέμβριο 2023 έξωθεν γηπέδου στο Ρέντη Αττικής.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.»