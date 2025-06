Γάζα: Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε ότι 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν να λάβουν βοήθεια κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων στην Λωρίδα της Γάζας.

«Είκοσι ένας νεκροί και περίπου 150 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο (…) αφού οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο τις συναθροίσεις πολιτών που περίμεναν βοήθεια» στο διάστημα από τις 2 μέχρι τις 6 το πρωί, κοντά στη διασταύρωση της Νετζαρίμ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος αυτού του οργανισμού παροχής πρώτων βοηθειών.

Ένας εκπρόσωπος του στρατού που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι οι στρατιώτες εντόπισαν τη νύχτα μια συγκέντρωση ανθρώπων κοντά σε θέσεις τους, στη διασταύρωση της Νετζαρίμ. Οι πληροφορίες που μιλούν για τραυματίες από τα ισραηλινά πυρά «αποτελούν αντικείμενο έρευνας», πρόσθεσε.

Palestinans killed by Israel when they were waiting near the aid distribution point on Salahaddin Street, south of the Netzarim Corridor.

