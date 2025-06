Ολλανδία: Προβλήματα στον σιδηρόδρομο λόγω πυρκαγιάς – Στη Χάγη διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη (24/6) ότι υποψιάζεται πως μια εγκληματική ενέργεια ήταν η αιτία της πυρκαγιάς που διέκοψε τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς την Τρίτη (24/6) κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στο Άμστερνταμ, προκαλώντας ζημιές σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τόνισε ο σιδηροδρομικός φορέας Prorail.

De NAVO-top is begonnen en dus doet Nederland waar het goed in is, namelijk het niet laten rijden van treinen. https://t.co/PKgaMIm5O6

— PowNed (@PowNed) June 24, 2025