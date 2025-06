Συρία: Τζιχαντιστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Δαμασκό

Μια σχετικά άγνωστη περιθωριακή τζιχαντιστική ομάδα, η Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα (Ταξιαρχία Υποστηρικτών Σουνιτών), ανέλαβε την Τρίτη (24/6) την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας την Κυριακή στην ορθόδοξη εκκλησία του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 25 πιστών και τον τραυμτισμό 63.

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι η επίθεση ήταν αντίποινα για αυτό που χαρακτήρισε ως «προκλήσεις από Χριστιανούς στη Δαμασκό». Απείλησε με νέες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτοκτονίας. Στο παρελθόν, η ομάδα αυτή είχε εκτοξεύσει απειλές προς Χριστιανούς, Αλαουίτες, Δρούζους και σιίτες Μουσουλμάνους.

More reports are coming in from eyewitnesses sharing their account of the Islamist attack at St. Elias Church in Damascus.

Jihadists stormed the church – one opened fire on worshippers; the second detonated himself.

Approximately 200 Christians were inside the church at the… pic.twitter.com/AzpDIbohGR

