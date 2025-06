Δαμασκός: Στόχος καμικάζι αυτοκτονίας η ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ηλία – 22 νεκροί και συγκλονιστικές μαρτυρίες επιζώντων

Μία αιματηρή επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ηλία στο χριστιανικό προάστιο της Δαμασκού στην Συρία. Ο βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε κοντά στην πόρτα της εκκλησίας με αποτέλεσμα 22 άνθρωποι να σκοτωθούν και ακόμη 63 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τα συριακά ΜΜΕ.

Ο βομβιστικής αυτοκτονίας, που είχε διασυνδέσεις με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους εισήλθε χθες στην στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ηλία στην παλιά χριστιανική συνοικία της Δαμασκού κατά τη διάρκεια της προσευχής. Άνοιξε πυρ και στη συνέχεια πυροδότησε το γιλέκο με τα εκρηκτικά που φορούσε μέσα στην εκκλησία, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία ανέφεραν ότι υπήρξε ένας δεύτερος ένοπλος ο οποίος δεν ανατινάχθηκε, αλλά πυροβόλησε εναντίον των πιστών.

Προσοχή σκληρές εικόνες

WARNING: DISTRESSING CONTENT

Several people were killed and dozens injured when a suicide bomber blew himself up at a Greek Orthodox church in Syria’s Damascus. Syria’s interior ministry said the suicide bomber was a member of Islamic State https://t.co/FeN0EalbE0 pic.twitter.com/3HcX4sK3EY

— Reuters (@Reuters) June 23, 2025