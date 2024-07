Γάζα: Νέα αιματηρή επίθεση του Ισραήλ, αυτή τη φορά σε χώρο προσευχής – Φήμες ότι σκοτώθηκαν οι ηγέτες της Χαμάς στον πρωινό βομβαρδισμό

Άλλη μία αιματηρή επίθεση στην λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν σήμερα οι Ισραηλινοί, ενώ ακόμα ερευνούν τις καταγγελίες για γενοκτονία, μετά την επίθεση στο Χαν Γιουνίς σήμερα, στόχος της οποίας ήταν, όπως ανακοίνωσαν, δύο ηγέτες της Χαμάς.

Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από την νέα επίθεση των Ισραηλινών, αυτήν την φορά σε τόπο προσευχής, σε έναν παραθαλάσσιο καταυλισμό για εκτοπισμένους, που βρίσκεται στα δυτικά της Πόλης της Γάζας, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι του τομέα Υγείας.

With all eyes on Mawasi, Israel unleashed a new massacre in the Shati refugee camp in north Gaza.

The IDF bombed a mosque with worshipers inside it, slaughtering scores of civilians.

