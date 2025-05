Γάζα: «Ένοπλα άτομα» λεηλάτησαν μεγάλες ποσότητες ιατρικού εξοπλισμού καταγγέλλει ο ΟΗΕ

«Ένοπλα άτομα» λεηλάτησαν την Παρασκευή (30/5) «μεγάλες ποσότητες» ιατρικού εξοπλισμού και συμπληρώματα διατροφής τα οποία είχαν μόλις φθάσει σε ένα νοσοκομείο εκστρατείας στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει καταστροφική, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

«Σήμερα, μια ομάδα ενόπλων ατόμων έκανε έφοδο στις αποθήκες ενός νοσοκομείου εκστρατείας της Ντέιρ αλ Μπάλα, λεηλατώντας μεγάλες ποσότητες ιατρικού εξοπλισμού, προμήθειες, φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής για τα παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, σημειώνοντας ότι τα αγαθά αυτά είχαν φθάσει την προηγούμενη μέρα με φορτηγά μέσω του σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ.

Palestinians have looted a food warehouse in the #GazaStrip after a three-month humanitarian aid #blockade

As a result of the incident, two people were killed and the same number were injured.

In the footage, people steal sacks of flour and boxes to the sound of gunfire. pic.twitter.com/03xQs39kFL

