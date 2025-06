Γάζα: Διαφωνίες και αλληλοκατηγορίες για τους όρους κατάπαυσης του πυρός – Ισραήλ και Χαμάς αντιμέτωπες με τα «αγκάθια» της πρότασης Γούιτκοφ

Η προοπτική μιας συμφωνίας εκεχειρίας στην Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παραμένει θολή, καθώς παρά την αρχική αποδοχή του αμερικανικού πλαισίου, οι πρόσθετοι όροι που έθεσε η παλαιστινιακή οργάνωση ερμηνεύονται από την ισραηλινή πλευρά ως απόρριψη της πρότασης.

Η συζήτηση περιστρέφεται πλέον γύρω από τα σημεία «τριβής» μεταξύ των δύο πλευρών (Ισραήλ- Χαμάς) και τις διαφορετικές ερμηνείες του πλαισίου που πρότεινε ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, πηγή από το Ισραήλ υποστήριξε ότι η Χαμάς «συνέταξε τη δική της πρόταση με εντελώς διαφορετικά στοιχεία». Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, η απάντηση της οργάνωσης συνιστά επί της ουσίας απόρριψη της πρότασης που είχε τεθεί από τον Γουίτκοφ.

Παρά ταύτα, η Χαμάς εμφανίστηκε πρόθυμη να απελευθερώσει 10 Ισραηλινούς ομήρους και να παραδώσει 18 σορούς, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής με Παλαιστινίους κρατουμένους, σε αντιστοιχία με την αρχική πρόταση Γουίτκοφ.

«Υπάρχουν κάποιες σημειώσεις και τροποποιήσεις σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εγγυήσεις των ΗΠΑ, το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης των ομήρων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό κανάλι Al-Rad, η Χαμάς πρότεινε την προσθήκη μιας τρίτης φάσης στο σχέδιο: 4 όμηροι να απελευθερωθούν την πρώτη ημέρα, 2 την 30ή ημέρα και άλλοι 4 την 60ή. Η επιστροφή των σορών θα γίνει επίσης σε τρία στάδια — τις ημέρες 10, 30 και 50.

Η οργάνωση ζητά επίσης να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Παλαιστινίων προς και από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ καταδίκασε την απάντηση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη και οπισθοδρομική».

«Η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση-πλαίσιο που καταθέσαμε ως βάση για συνομιλίες εγγύτητας, τις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα την ερχόμενη εβδομάδα», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε μια συμφωνία 60ήμερης εκεχειρίας τις προσεχείς ημέρες, στο πλαίσιο της οποίας οι μισοί από τους ζωντανούς ομήρους και οι μισοί από τους νεκρούς θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους, και όπου στις συνομιλίες εγγύτητας θα μπορούμε να διεξάγουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις καλής πίστης, με στόχο μια μόνιμη εκεχειρία».

@POTUS @VP @SecRubio @SecDef @CIADirector @DNIGabbard @SusieWiles @USAmbIsrael @StephenM @PressSec @StevenCheung47 @lightstonea @LindseyGrahamSC

I received the Hamas response to the United States’ proposal. It is totally unacceptable and only takes us backward.

Hamas should…

— Office of the Special Envoy to the Middle East (@SE_MiddleEast) May 31, 2025