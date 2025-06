Παρίσι: Χάος με σοβαρά επεισόδια έπειτα από τον τελικό του Champions League – Συλλήψεις, φωτιές και καταστροφές σημάδεψαν τη βραδιά θριάμβου της Παρί Σεν Ζερμέν

Από σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι στιγματίστηκαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ του Σαββάτου (31/5).

#BREAKING: PARIS BURNS IN BLAZE! ⚽ PSG’s 5-0 UCL rout sparks chaos as fans and North African gangs torch, smash shops, and fling flares, per police reports. Over 5,000 cops scramble, Macron’s “secure” Paris crumbles. Experts sneer: “Import chaos, get a third-world circus.” https://t.co/jvOabQGZor pic.twitter.com/eFfdwjKXdO — GeniusRogueX 🏴‍☠️ (@GeniusRogueX) May 31, 2025

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, ενώ από την μήνι των οπαδών δεν γλίτωσαν και πολλά οχήματα που παραδόθηκαν στις φλόγες έπειτα από εμπρηστικές επιθέσεις.

❌ Violence between ultras and police who took to the streets of Paris after PSG’s 5-0 victory… Some vehicles were reportedly burned on the streets… pic.twitter.com/qXAxvhAmHk — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 31, 2025

Σημειώνεται ότι οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο είχαν αποκλειστεί για να διευκολυνθεί η προβολή του αγώνα για τους φιλάθλους, πριν ξεσπάσει το χάος το βράδυ του Σαββάτου. Τα επεισόδια στο Παρίσι έγιναν κυρίως γύρω από την Place de la Republique «παραδοσιακό» και διαχρονικό σημείο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Εντάσεις καταγράφηκαν κοντά στο γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων, όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τα πλήθη και να αποκαταστήσει την τάξη.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, αστυνομικοί κρατώντας γκλοπ ήρθαν σε σύγκρουση με συγκεντρωμένους φιλάθλους. Πολλαπλές εστίες φωτιάς ξέσπασαν γύρω από το στάδιο, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει σε διάφορα σημεία για την κατάσβεσή τους.

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, έως τα μεσάνυχτα είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 81 συλλήψεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό, ανάρτησε στο X (πρώην Twitter):

«Οι πραγματικοί φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν πανηγυρίζουν για την εντυπωσιακή εμφάνιση της ομάδας τους. Την ίδια ώρα, βάρβαροι βγαίνουν στους δρόμους του Παρισιού για να διαπράξουν αδικήματα και να προκαλέσουν τις δυνάμεις της τάξης. Ζήτησα από τις υπηρεσίες ασφαλείας να αντιδράσουν αποφασιστικά απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Η υποστήριξή μου είναι με τον αστυνομικό διοικητή και τους άνδρες και τις γυναίκες που προστατεύουν την ασφάλεια όλων μας απόψε».

Les vrais supporters du PSG sont en train de s’enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe. Pendant ce temps là, des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l’ordre. J’ai demandé aux forces de sécurité… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 31, 2025

Πανικός προκλήθηκε όταν ένα αυτοκίνητο που βρέθηκε μεταξύ των συγκεντρωμένων οπαδών έριξε ένα μηχανάκι χωρίς όμως να υπάρξει κάτι παραπάνω, με τους αναβάτες να αποχωρούν ελαφρώς τραυματισμένοι. Σε μια άλλη περίπτωση, αυτοκίνητο παρέσυρε και πέταξε στον δρόμο έναν ποδηλάτη, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε ο οδηγός το σημείο.

🚨 ESCAPE FROM PARIS 🚨#Breaking Vehicle runs over cyclist and his passenger trying to flee the riots in Paris Absolute mayhem on the streets #PSGINT #UCLfinal #PSG #Paris pic.twitter.com/A40kngEYzA — Culture War Report (@CultureWar2020) June 1, 2025

Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο που δείχνουν τις προσπάθειες του εξαγριωμένου πλήθους να εισβάλει σε καταστήματα με προϊόντα πολυτελείας για να κάνει πλιάτσικο.

🇫🇷🔥 Rioters in Paris attempt to loot the Chanel store on the Champs-Elysées following PSG’s victory in the Champions League finals.pic.twitter.com/TTCHyY81lR — Remix News & Views (@RMXnews) May 31, 2025

Λουίς Ενρίκε: Η υπόσχεση στην κόρη του Χάνα που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο

Στον πάγκο της γαλλικής ομάδας, παρακολουθούσε περήφανος τα ποδοσφαιρικά του… παιδιά να κάνουν φύλλο και φτερό την άμυνα των Μιλανέζων ο Λουίς Ενρίκε που βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής αναμέτρησης και για έναν άλλον λόγο, δυστυχώς θλιβερό.

Αυτός δεν είναι άλλος από την απώλεια της κόρης του Χάνα, που έφυγε από τη ζωή το 2019 στα 9 της χρόνια χτυπημένη από οστεοσάρκωμα.

Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League, ο Λουίς Ενρίκε φόρεσε ένα μπλουζάκι αφιερωμένο στην κόρη του, που δείχνει την υπόσχεσή του προς εκείνη να εκπληρώνεται.

Ο Λουίς Ενρίκε #Luis_Enrique προπονητης της #ParisSaintGermain,ειναι ο στρατηγός του θριάμβου των Γάλλων στον τελικό του #UCLfinal

Απόψε, 31 Μαΐου 2025, αφιερώνει τη νίκη στη μνήμη της 9χρονης κόρης του, Χάνα, που έφυγε το 2019 από οστεοσάρκωμα και το παρακολουθεί από ψηλά#Παρι pic.twitter.com/D3LsTHi9pu — Marka2‼️ (@Marka2free) May 31, 2025

Όταν είχε κατακτήσει το Champions League με την Μπαρτσελόνα, το 2015, η Χάνα είχε καρφώσει μια σημαία στο γήπεδο και ο Λουίς Ενρίκε είχε υποσχεθεί να κάνει το ίδιο για εκείνη. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Λουίς Ενρίκε φόρεσε ένα μπλουζάκι με έναν μπαμπά και ένα κοριτσάκι να κρατούν μια σημαία.

«Θυμάμαι μια απίστευτη φωτογραφία που έχω μαζί της στον τελικό του Champions League στο Βερολίνο, μετά την κατάκτηση του Champions League, να καρφώνει μια σημαία της Μπαρτσελόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω το ίδιο με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η κόρη μου δεν θα είναι εκεί, δεν θα είναι εκεί σωματικά, αλλά θα είναι εκεί πνευματικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχω κίνητρο να συνεχίσω να προχωράω μπροστά με ό,τι μου δίνει η ζωή, μοιράζοντάς το με την οικογένειά μου», είχε δηλώσει ο Λουίς Ενρίκε πριν το σπουδαίο ματς.

Μάλιστα, κανείς δεν ξεχνάει σχετική του δήλωση όταν είχε πει ότι «θα θυμάμαι πως έζησα 9 χρόνια με ένα ξεχωριστό πλάσμα».

Είχε πει και κάτι άλλο μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό: «Στην κόρη μου άρεσαν πολύ τα πάρτι. Το 2015 πανηγύριζε με τη σημαία της Καταλονίας, τώρα θα κρατούσε αυτήν της Παρί. Σίγουρα θα το κάνει από ψηλά».

Οι οπαδοί της Παρί δεν την ξέχασαν τη δήλωση αυτή και το βράδυ του Σαββάτου (31/5) από τις εξέδρες του «Allianz Arena» του έκαναν ένα… δώρο που σίγουρα ο Ισπανός δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του, καθώς με ένα κορεό αναβίωσαν μια μοναδική φωτογραφία που είχε τραβηχτεί από τους τότε πανηγυρισμούς, με την μικρούλα Χάνα να κρατάει με τον μπαμπά της μια σημαία της Μπαρτσελόνα. Οι φίλοι της Παρί «έντυσαν» την ίδια φωτό με τα χρώματα της γαλλικής ομάδας.

This is beautiful from the PSG fans. Luis Enrique lost his daughter from cancer in 2019 at the age of just 9. She saw him lift the Champions League with Barcelona, and PSG have recreated the image with their colours. Respect 💙 pic.twitter.com/v89wsrNXbw — Tom Overend (@tovers98) May 31, 2025

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε συγκινημένος: «Η Χάνα είναι με την οικογένεια και τους φίλους της κάθε ημέρα. Ανεξάρτητα με τη διάθεση που σηκώνεσαι ξέρεις ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο μέσα από την καρδιά σου είναι μαζί σου. Η Χάνα πάντα είναι με την οικογένειά της και σίγουρα είναι κάπου εδώ τρέχει ανάμεσά μας. Χαιρόμαστε που μοιραστήκαμε αυτές τις στιγμές και δώσαμε χαρά στους φιλάθλους μας».

Ο Πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε στα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν

Η βραδιά είχε πάντως… ξεχωριστό χρώμα, καθώς ελάχιστα λεπτά μετά το φινάλε της αναμέτρησης ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε με τα χρώματα του συλλόγου, γεγονός που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του μνημείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Παρί Σεν Ζερμέν επιβλήθηκε με 5-0 σκορπίζοντας στους… πέντε ανέμους την Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι στην «Allianz Arena» του Μονάχου, πραγματοποιώντας μια από τις πιο καταιγιστικές εμφανίσεις, μια από τις πιο εμφατικές νίκες σε τελικό οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο νεαρός Ντεζιρέ Ντουέ με δύο γκολ (20΄,63΄), ενώ σκόραραν επίσης ο Χακίμι (12΄), ο Κβαρατσκέλια (73΄) και ο Μαγιουλού (87΄). Πρώτο τρόπαιο στην Ιστορία της Παρί και δεύτερο για γαλλική ομάδα, μετά τη Μαρσέιγ το 1993. Δεύτερος τίτλος για τον σπουδαίο Λουϊς Ενρίκε, που ήταν θριαμβευτής και με τη Μπαρτσελόνα το 2015.

5-0 PSG, THE BIGGEST WIN IN CHAMPIONS LEAGUE FINAL HISTORY! LUIS ENRIQUE HAS DONE MAGIC 👏 pic.twitter.com/NicnoNNK3L — ESPN FC (@ESPNFC) May 31, 2025

Όταν στο 20λεπτο ένας τελικός είναι στο 2-0, αυτόματα όλες οι ισορροπίες, όλος ο σχεδιασμός των ομάδων και των προπονητών πάνε… περίπατο. Κάπως έτσι, η Παρί διαμόρφωσε μία κατάσταση που έμοιαζε με τον απόλυτο «Γολγοθά» για την Ιντερ. Μόλις στο 12΄ οι Παριζιάνοι συνδυάστηκαν εκπληκτικά, ο Ντουέ «σέρβιρε» στον Ασράφ Χακίμι, ο οποίος από πολύ κοντά έγραψε εύκολα το 1-0. Ο Μαροκινός βρέθηκε σε ρόλο καθαρού σέντερ φορ, ένα τρικ του Λουίς Ενρίκε που προφανώς διέλυσε την άμυνα των «νερατζούρι». Στο 20΄ σε μια φάση που ξεκίνησε από τον στόπερ Γουίλιαν Πάτσο, ο Ντεμπελέ πέρασε στον Ντουέ το σουτ του νεαρού εξωστρακίστηκε στο κορμί του Ντι Μάρκο και κατέληξε στα δίχτυα… 2-0! Μέσα στα πρώτα 25 λεπτά η Παρί είχαν 8 τελικές προσπάθειες, τις 5 στον στόχο, σε ένα ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ που μετέτρεψε σε κομπάρσο την αντίπαλό της.

19 years old. pic.twitter.com/oLQMkdSTmW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025

Η Ίντερ άρχισε να ανεβαίνει κάπως μετά το 30΄ και να εντείνει την πίεσή της για περίπου ένα δεκέλαπτο. Στο διάστημα αυτό έχασε και τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία της, με κόρνερ Τσαλχάνογλου και κεφαλιά Τουράμ, ελάχιστα άουτ. Όμως οι Γάλλοι «επέστρεψαν» και απείλησαν να… τελειώσουν το ματς τόσο στην εκπνοή του ημιχρόνου με πρωταγωνιστή τον Κβαρατσκέλια, αλλά κυρίως στο 50΄ όταν ο Γεωργιανός έχασε τεράστια ευκαιρία για το 3-0. Η Ιντερ προσπάθησε να πιέσει, όμως κάθε αντεπίθεση της Παρί ήταν «φωτιά». Σε μία από αυτές οι παίκτες της… έκρυψαν ξανά τη μπάλα, με τον Ντεμπελέ να «πατάει» στον Βιτίνια, τον Πορτογάλο να την περνάει στον Ντουέ και τον 20χρονο να γράφει τον επίλογο.

Ο νέος σουπερ σταρ της Παρί και του γαλλικού ποδοσφαίρου, ο teenager που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι έναντι 50εκ ευρώ από τη Ρεν, είναι ο αδιαφιλονίκητος MVP του τελικού με δύο γκολ, μία ασίστ. Ο νεαρός αντικαταστάθηκε για να πάρει το standing ovation, όμως η ομάδα του δεν σταμάτησε εκεί. Νέα αντεπίθεση στο 73΄, τετ-α-τετ ο Κβαρατσκέλια, πλασέ στα δίχτυα για το γκολ που δικαιούταν ο Γεωργιανός σούπερ σταρ. Το τελικό 5-0 που αποτελεί τη μεγαλύτερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ σε τελικό Κυπέλλου Πρωταθλητριών, διαμόρφωσε ο 19χρονος Σενί Μαγιουλού, στο 87΄ στην πρώτη επαφή του με τη μπάλα.

32 χρόνια μετά

32 χρόνια μετά τη Μαρσέιγ (1-0 τη Μίλαν το 1993), γίνεται η δεύτερη γαλλική ομάδα που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο. Ταυτόχρονα, μπαίνει στην elite των ομάδων που έχουν κατακτήσει το «τρεμπλ» με πρωτάθλημα-κύπελλο-Champions League μετά τη Σέλτικ, τον Άγιαξ, τη Μπάγερν, τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, Αϊντχόφεν, την Ίντερ, τη Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι. Σε ένα «κλειστό club» μπαίνει και ο Λουίς Ενρίκε, τροπαιούχος και το 2015 με τη «Μπάρτσα», καθώς έγινε ο 6ος προπονητής που κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο με διαφορετικές ομάδες: Χάινκες, Χίτσφελντ, Μουρίνιο, Γκουαρντιόλα και Αντσελότι οι άλλοι πέντε.

Διαιτητής: Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία)

Κίτρινες: Χακίμι – Ζαλέβσκι, Τιράμ

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουϊς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (78΄ Ερναντές), Νέβες (84΄ Ζαϊρ Εμερί), Βιτίνια, Ρουίθ (84΄ Μαγιουλού), Ντουέ (67΄ Μπαρκολά), Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια (84΄ Ράμος)

ΙΝΤΕΡ (Σιμόνε Ιντζάγκι): Ζόμερ, Ντούμφρις, Τουράμ, Μαρτίνες, Ατσέρμπι, Τσαλχάνογλου (70΄ Ασλάνι), Μκιταριάν (62΄ Νταρμιάν), Μπαρέλα, Παβάρ (54΄ Μπισέκ, 62΄λ.τρ. Αουγκούστο), Ντιμάρκο (54΄ Ζαλέβσκι), Μπαστόνι

Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν σήκωσαν το τρόπαιο στον ουρανό του Μονάχου – Δείτε την απονομή

Στον ουρανό του Μονάχου ύψωσαν οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν το βαρύτιμο τρόπαιο του φετινού Champions League. Έπειτα από μια καθηλωτική εμφάνιση και τον θρίαμβο με 5-0 επί της Ίντερ, οι Παριζιάνοι κατέκτησαν πανάξια τον φετινό τίτλο και η έκρηξη των συναισθημάτων ήταν φυσιολογικό να έλθει.

Όλοι η ομάδα του Παρισιού έγινε μια αγκαλιά για να υψωθεί το τρόπαιο στον γερμανικό ουρανό, ενώ στις αγκαλιές των παικτών πνίγηκαν τόσο ο Λουίς Ενρίκε όσο και ο πρόεδρος της ομάδας Νάσερ Αλ-Κελαϊφί.

