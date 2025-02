Γάζα: 643 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας ανταλλαγής λέει το Ισραήλ

Η ισραηλινή σωφρονιστική διοίκηση ανακοίνωσε την Πέμπτη (27/2) ότι αποφυλάκισε 643 Παλαιστινίους κρατουμένους στον πλαίσιο της έβδομης ανταλλαγής ομήρων από τη Γάζα έναντι Παλαιστινίων φυλακισμένων μετά την έναρξη της εκεχειρίας της 19ης Ιανουαρίου, έπειτα από την επιστροφή των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων.

«Η ισραηλινή σωφρονιστική διοίκηση ολοκλήρωσε την έβδομη απελευθέρωση φυλακισμένων τρομοκρατών, βάσει της συμφωνίας (εκεχειρίας) για την επιστροφή των ομήρων», δήλωσε σε ανακοίνωση. «Συνολικά 643 τρομοκράτες μεταφέρθηκαν από αρκετές φυλακές της χώρας», πρόσθεσε.

