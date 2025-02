Τραμπ: Ανακάλεσε την ακύρωση της συνάντησής του με τον Ζελένσκι μετά την παρέμβαση Μακρόν – Τι μεταδίδει γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακάλεσε την απόφασή του να ακυρώσει την προβλεπόμενη για την Παρασκευή (28/1) συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μετά από παρέμβαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτό αναφέρει, επικαλούμενος γαλλικές διπλωματικές πηγές, ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM.



Ειδικότερα αναφέρει ότι την Τετάρτη (26/2) ο Ουκρανός πρόεδρος ειδοποιήθηκε από τις αμερικανικές αρχές να μην μεταβεί στην Ουάσιγκτον για τη συνάντηση του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επικοινώνησε με τον Εμάνουελ Μακρόν ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με τον BFM τον έπεισε να ανακαλέσει την απόφασή του και να δεχθεί τελικά αύριο τον Ουκρανό πρόεδρο στην Ουάσιγκτον.

E.Macron a décidé @realDonaldTrump à recevoir @ZelenskyyUa. D.Trump ne le voulait plus, @EmmanuelMacron a passé l’appel décisif. Fait confirmé des deux parts diplomatiques, et signe qu’un dialogue de fond est noué, loin des caricatures pro ou anti-Trump ou pro et anti-Macron. pic.twitter.com/Dd7GNq78eh

— Darius Rochebin (@DariusRochebin) February 27, 2025