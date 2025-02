Φρίκη: 22 μηνών αγοράκι πέθανε βασανιστικά στα χέρια του πατριού του – Το τράνταξε μέχρι θανάτου

Την μοίρα του δικού μας μικρού Άγγελου είχε ένα αγοράκι μόλις 22 μηνών που βρήκε φρικιαστικό θάνατο στα χέρια του πατριού του, όταν ο τελευταίος τον τράνταξε μέχρι θανάτου για να σταματήσει να κλαίει. Το αποτρόπαιο έγκλημα συνέβη στην πόλη Ντάρλινγκτον στη Βρετανία με τον 38χρονο θύτη να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για την ειδεχθή δολοφονία του μικρού παιδιού της συντρόφου του.

Συγκεκριμένα, ο Κρίστοφερ Στόκτον κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του ενός έτους θετού γιού του, Τσάρλι, τον περασμένο Δεκέμβριο και καταδικάστηκε σε τουλάχιστον 25 χρόνια φυλάκιση.

Όπως αναφέρθηκε στη δίκη, έπειτα από την εξέταση του ιατροδικαστή, το μικρό παιδάκι τραντάχτηκε με τόση δύναμη που ο εγκέφαλός του αποκολλήθηκε μέσα στο κρανίο του, ενώ ο δράστης προσπάθησε έπειτα από το περιστατικό να καλύψει την ενοχή του λέγοντας στη μητέρα του παιδιού, αλλά και στις Αρχές ότι το παιδάκι πέθανε γιατί πνίγηκε την ώρα που έτρωγε ένα μπισκότο.

