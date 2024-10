Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στο Τελ Αβίβ: Τουλάχιστον 35 τραυματίες – «Πολίτες εξουδετέρωσαν τον οδηγό» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα (27/10) το πρωί όταν φορτηγό έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου που βρίσκεται στην έξοδο στρατιωτικής βάσης στην πόλη Ραμάτ Χασαρόν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ανακοίνωσε αρχικά ότι περιθάλπτει δεκάδες τραυματίες. «Στις 10:08 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενημερωθήκαμε (…) ότι ένα φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου στη λεωφόρο Αχαρόν Γιαρίβ στην Ραμάτ Χασαρόν. Οι υπηρεσίες του κέντρου άμεσης βοήθειας παρέχουν αυτή τη στιγμή φροντίδα σε δεκάδες θύματα επιτόπου», επεσήμανε η Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που ακολούθησε, η υπηρεσία έκανε λόγο για 35 τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, οι 6 σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

🔴🇮🇱 ISRAEL – #ULTIMAHORA

🚨💥ATAQUE TERRORISTA POR EMBESTIDA CON UN CAMION EN TEL AVIV Siento haber tardado en publicar, pero con la cuenta bloqueada poco he podido hacer…volviendo al tema se ha producido un ataque con embestida cerca de una base militar en Tel Aviv donde…

Terrorist attack in Israel: truck rams into bus stop near Glilot junction. A truck deliberately crashed into a bus stop, injuring around 40 people, including 10 in serious condition. Some victims were trapped under the truck. The terrorist was neutralized.

*Terrorist attack in Glilot:* many forces arrived at the scene.

Urgent | Gunfire was heard near the entrance to the Mossad's "Glilot" base in "Tel Aviv".

📌There are a number of injured soldiers still trapped under the truck in the Tel Aviv ramming attack.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ένα λεωφορείο είχε σταματήσει σε στάση για να αποβιβάσει επιβάτες. Τότε ένα φορτηγό έπεσε πάνω στο λεωφορείο και στους ανθρώπους», διευκρίνισε η αστυνομία, ενώ επεσήμανε πως ο οδηγός του φορτηγού «εξουδετερώθηκε» από πολίτες που πυροβόλησαν εναντίον του.

Εικόνες που μετέδωσε το AFP δείχνουν πολλά ασθενοφόρα γύρω από το φορτηγό πλατφόρμα, η καμπίνα του οδηγού του οποίου έχει υποστεί ζημιές λόγω της πρόσκρουσης, καθώς και μεγάλη δύναμη της αστυνομίας και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο.

Το Ισραήλ οργανώνει σήμερα τελετές για την πρώτη εβραϊκή επέτειο από την 7η Οκτωβρίου 2023, ημέρα κατά την οποία η Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση εναντίον του ισραηλινού εδάφους η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.