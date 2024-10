Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου – Τουλάχιστον 16 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν, το πρωί της Κυριακής (27/10), όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου σε μεγάλη διασταύρωση στο Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Επί του παρόντος, οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό ερευνώνται», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Αν και οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για δεκάδες τραυματίες, η Ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας ανακοίνωσε πως 16 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τα 4 σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, οι Αρχές εξετάζουν το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

Στην περιοχή Glilot στεγάζεται το αρχηγείο της Μοσάντ μαζί με πολλές μονάδες πληροφοριών των IDF, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας πληροφοριών υψηλού προφίλ, Unit 8200.

⚡️JUST IN:

A truck ran over a large crowd near a bus stop in Glilot, north of Tel Aviv, resulting in 40 casualties, with 15 of them in serious condition.

Many people trapped under the truck. pic.twitter.com/d45rwugBqf

— Current Report (@Currentreport1) October 27, 2024