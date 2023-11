Φονικός σεισμός με 128 νεκρούς στο Νεπάλ: Κατέρρευσαν κτίρια, φόβοι για περισσότερα θύματα

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που «χτύπησε» χθες Παρασκευή (03/11) την περιοχή Τζάτζαρκοτ του δυτικού Νεπάλ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς αρκετά κτίρια στην περιοχή κατέρρευσαν ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στο Νέο Δελχί της γειτονικής Ινδίας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 23.47 (τοπική ώρα, 20.02 ώρα Ελλάδας) χθες με μέγεθος 6,4 βαθμών, σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 5,7 βαθμούς, αναθεωρώντας το από τους 6,2 βαθμούς που είχε ανακοινώσει νωρίτερα. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών.

