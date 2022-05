Φινλανδία: Η χώρα θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ χωρίς καθυστέρηση

Η Φινλανδία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στην στρατιωτική συμμαχία του NATO, αναφέρουν σήμερα σε κοινή ανακοίνωσή τους ο πρόεδρος της χώρας Σάουλι Νιινίστο και η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν, σε μια μεγάλη πολιτική στροφή που πυροδοτήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες διευκρινίζουν στην κοινή δήλωσή τους ότι η απόφαση της Φινλανδίας θα ανακοινωθεί την Κυριακή στην βορειοατλαντική συμμαχία.

“Το να είναι μέλος του ΝΑΤΟ θα ενίσχυε την ασφάλεια της Φινλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία θα ενίσχυε την συμμαχία στο σύνολό της. Η Φινλανδία πρέπει να αιτηθεί χωρίς καθυστέρηση ένταξη στο NATO”, αναφέρουν ο Νιινίστο και η Μάριν στην κοινή δήλωσή τους.

“Ελπίζουμε ότι τα βήματα σε εθνικό επίπεδο που χρειάζονται ακόμη για να ληφθεί η απόφαση αυτή θα γίνουν γρήγορα εντός των επόμενων λίγων ημερών”, προσθέτουν.

Η Φινλανδία, τα σύνορα της οποίας με τη Ρωσία εκτείνονται σε 1.300 χιλιόμετρα και μοιράζεται επίσης ένα δύσκολο παρελθόν με τη χώρα αυτή, είχε προηγουμένως παραμείνει εκτός της βορειοατλαντικής συμμαχίας για να διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τον ανατολικό της γείτονα.

Σε ερώτηση για τους κινδύνους από την ένταξη της χώρας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία, ο πρόεδρος της Φινλανδίας δήλωσε ότι «η απάντησή μου στον Πούτιν θα ήταν ότι εσείς το προκαλέσατε αυτό και πρέπει να κοιταχτείτε στον καθρέφτη».

Η Φινλανδία, η οποία έχει σύνορα 1.300 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, και η Σουηδία θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους μέσα στις επόμενες ημέρες εν μέσω απειλών της Μόσχας ότι σε μια τέτοια περίπτωση η Ρωσία μπορεί να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και υπερηχητικούς πυραύλους στον ευρωπαϊκό θύλακα του Καλίνινγκραντ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αιτήσεις των δύο χωρών θα επιφέρουν μία περίοδο τεταμένης αναμονής στη Συμμαχία, μέχρι τα κράτη μέλη να τα εγκρίνουν. Ωστόσο και το ΝΑΤΟ και η Ουάσινγκτον έχουν εκφράσει τη βεβαιότητα ότι οι όποιες ανησυχίες για την ασφάλεια της Συμμαχίας είναι διαχειρίσιμες και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

