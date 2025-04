Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα: Επανεξελέγη στην προεδρία ο Μάνφρεντ Βέμπερ – Σειρά επαφών Μητσοτάκη στο περιθώριο του συνεδρίου

Με 502 ψήφους επανεξελέγη στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Μάνφρεντ Βέμπερ, στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στο συνέδριο του κόμματος στη Βαλένθια. Στην ομιλία του, ο Βέμπερ έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου κεντροδεξιού προγράμματος για το ΕΛΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για μια κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική της Ε.Ε.

«Το κύριο καθήκον της γενιάς μας είναι μια κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική. Στη δεκαετία του 1950, Χριστιανοδημοκράτες όπως ο Ντε Γκασπέρι, ο Αντενάουερ και ο Σούμαν δεν μιλούσαν για άρματα μάχης, αριθμούς στρατευμάτων – αυτό ήταν δουλειά των στρατηγών. Και σήμερα – μιλάμε για κοινές προμήθειες! Οι εθνικοί στρατοί είναι θεμελιώδεις, αλλά δεν αρκούν – πρέπει να προσθέσουμε μια ευρωπαϊκή ασπίδα – χρειαζόμαστε μια αρχιτεκτονική που θα κάνει την Ευρώπη αμετάκλητη» υπογράμμισε.

With 502 votes, @ManfredWeber has been re-elected as President of the EPP! ⁰⁰Congratulations, Mr. President! pic.twitter.com/9Pg0WJ9G3o

— EPP (@EPP) April 29, 2025