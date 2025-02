Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκαν οι συστάσεις προς την ΕΚΤ – «Να κάνει περισσότερα για να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό»

Τις συστάσεις του προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έπειτα από συζήτηση για τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες της ΕΚΤ, που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του ΕΚ, στο Στρασβούργο, με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι «θέλουν η ΕΚΤ να κάνει περισσότερα για να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό, οι χειρότερες επιπτώσεις του οποίου γίνονται αισθητές από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και να διασφαλίσει ότι η ενδεχόμενη δημιουργία ενός “ψηφιακού ευρώ” θα λάβει υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών».

Επίσης, για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά συγκεκριμένα από την ΕΚΤ να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο «ο πόλεμος και οι συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα των τιμών».

Οι συστάσεις εγκρίθηκαν με 378 ψήφους υπέρ, 233 κατά και 26 αποχές, σε ψηφοφορία που έγινε σήμερα, Τρίτη, ενώ η σχετική συζήτηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10/2).

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και το κείμενο των συστάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί για τα «ιστορικά και σταθερά υψηλό επίπεδο» του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι «οι αυξήσεις των τιμών έχουν πλήξει περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα». Σημειώνει ότι «η ΕΚΤ λανθασμένα πίστευε ότι ο πληθωρισμός θα ήταν παροδικός» και ότι «τα μοντέλα οικονομικών προβλέψεων πρέπει να βελτιωθούν, ώστε να βελτιωθεί η χάραξη πολιτικής».

Structural reforms are urgently needed for Europe to catch up and stay competitive, our #EconomicBulletin finds. These reforms need to target higher regulatory efficiency, enhanced governance, improved quality of education and modernised infrastructure. Read more… pic.twitter.com/iFsJ3P2JgR

— European Central Bank (@ecb) February 11, 2025