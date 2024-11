Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συνεργασία κρατών – μελών σε αυτοχρηματοδοτούμενα συστήματα άμυνας – Δεν συμμετέχει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χρηματοδότηση για πέντε διασυνοριακά έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση του συντονισμένου προγραμματισμού άμυνας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, μέσω του εργαλείου Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Άμυνας μέσω Κοινών Προμηθειών (EDIRPA).

Σύμφωνα με το ERTnews, κάθε έργο θα λάβει 60 εκατομμύρια ευρώ, με συνολική χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν συνολικά πάνω από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε αξία προμηθειών.

Οι πρωτοβουλίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς τομείς:

Σημαντικά έργα περιλαμβάνουν την πρωτοβουλία «MISTRAL» για συστήματα πολύ μικρής εμβέλειας αεροπορικής άμυνας και το έργο «CPoA 155mm» για πυρομαχικά πυροβολικού. Η συνεργασία αφορά 20 κράτη – μέλη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος αλλά όχι η Ελλάδα, πολλά εκ των οποίων συμμετέχουν για πρώτη φορά σε κοινές προμήθειες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη ρητή δέσμευση για μια ενιαία προσέγγιση άμυνας στην Ευρώπη.

We are taking an important step in defence cooperation.

Today we fund 5 procurement projects for air & missile defence systems, armoured vehicles & ammunition.

They involve 20 EU countries working for a stronger 🇪🇺 defence industry.

And for more military support to Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 14, 2024