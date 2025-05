Ερντογάν- Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη – «Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να φιλοξενήσει εκ νέου τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε συνέχεια των συνομιλιών που είχαν ξεκινήσει στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας στην πλατφόρμα Χ, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.



Ο Πρόεδρος Ερντογάν διαμήνυσε στον Ρώσο ομόλογό του ότι «η δήλωσή του υπέρ της επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία από το σημείο που σταμάτησαν στην Κωνσταντινούπολη έγινε δεκτή με ικανοποίηση» και υπογράμμισε πως «η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη λύση».

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι «έχει ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την επίτευξη ειρήνης» και επισήμανε πως «η επίτευξη μιας ευρείας κατάπαυσης του πυρός θα δημιουργήσει το απαραίτητο περιβάλλον για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών».

Ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σε μια άλλη ανάρτηση, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, του είπε πως «η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για μία εκεχειρία, αλλά και για τη διαρκή ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας».

Μήνυμα αισιοδοξίας για το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία εξέπεμψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Μόσχα θα προχωρήσει άμεσα σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι φαίνεται να υπονοεί, επίσης, ότι για να συμμετάσχει το Κίεβο σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα -όπως πρότεινε πρόσφατα ο Βλαντίμιρ Πούτιν- προϋπόθεση αποτελεί η άμεση εφαρμογή εκεχειρίας.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε για επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς προαπαιτούμενα.

«Είναι ένα θετικό σημάδι ότι οι Ρώσοι άρχισαν επιτέλους να σκέφτονται το ενδεχόμενο να βάλουν τέλος στον πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι «ολόκληρος ο κόσμος περιμένει κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως «το πρώτο βήμα για τον τερματισμό κάθε πολέμου είναι η κατάπαυση του πυρός» και κάλεσε τη Ρωσία να επιβεβαιώσει την πρόθεσή της για μια «πλήρη, διαρκή και αξιόπιστη» παύση των εχθροπραξιών, αρχής γενομένης από αύριο, 12 Μαΐου.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστούν οι θάνατοι ούτε για μία μέρα ακόμα», ανέφερε.

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.

There is no point in continuing the killing even for a single…

