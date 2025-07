Έλον Μασκ: Λάβρος κατά του Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο παρουσιάζει ως… Πινόκιο

Με μια νέα ανάρτησή του μέσα σε λίγες ώρες, ο Έλον Μασκ επιτίθεται για ακόμη μια φορά κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά, και με αφορμή τις δημόσιες δαπάνες που παρά τα αρχικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τον Μασκ δεν έχουν μειωθεί κι οδηγούν την χώρα στην χρεοκοπία, ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας επέλεξε να αναρτήσει ένα σκίτσο του θρυλικού Πινόκιο, σε μια απευθείας μομφή κατά του 47ου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

«Όποιος έκανε προεκλογική εκστρατεία βασιζόμενος στην υπόσχεση της περικοπής των εξόδων, αλλά συνεχίζει να ψηφίζει υπέρ του μεγαλύτερου χρέους στην ιστορία θα δουν τα πρόσωπά τους σε αυτό το ποστ στις αρχές της επόμενης χρονιάς», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

Anyone who campaigned on the PROMISE of REDUCING SPENDING , but continues to vote on the BIGGEST DEBT ceiling increase in HISTORY will see their face on this poster in the primary next year pic.twitter.com/w13Qkm2e1A

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2025