Ισραήλ: Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ άρει τους περιορισμούς λόγω «σταθερού περιβάλλοντος ασφάλειας»

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (30/6) ότι χαλαρώνει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους λόγω του «σταθερού περιβάλλοντος ασφαλείας στο Ισραήλ», σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται καθώς η πρεσβεία παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, γράφει στην ανακοίνωσή της.

The U.S. Embassy in Jerusalem is closely monitoring the security situation in response to the current ceasefire between Israel and Iran and ongoing military conflict between Israel and Hamas.

