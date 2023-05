Τσιπάκι στον ανθρώπινο εγκέφαλο – Η εταιρεία του Έλον Μασκ ξεκινά δοκιμές

Το «πράσινο φως» για την πρώτη κλινική δοκιμή σε άνθρωπο έδωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) στην εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο με δεδομένη την μάχη που έδωσε στο παρελθόν για την απόκτηση της σχετικής έγκρισης.

Η απόφαση του FDA «αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρώτο βήμα που μια μέρα θα επιτρέψει στην τεχνολογία μας να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους», ανέφερε η Neuralink σε ένα tweet. Δεν διευκρίνισε τους στόχους της μελέτης, λέγοντας μόνο ότι δεν πραγματοποιεί ακόμη προσλήψεις και σύντομα θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Neuralink, η νεοτεχνολογική startup που συνιδρύθηκε από τον Έλον Μασκ, και ο FDA δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023