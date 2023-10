Έληξε το τελεσίγραφο για εκκένωση της Γάζας – Η Χαμάς καταγγέλλει το Ισραήλ ότι βομβάρδισε κομβόι αμάχων

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι φεύγουν από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενόψει της αναμενόμενης ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στην περιοχή αυτή, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές και δηλώνει ότι θα κρατήσει ανοιχτές δύο διόδους ώστε να μετακινηθεί ο πληθυσμός προς τα νότια.

Το Ισραήλ είχε δώσει διορία στους κατοίκους να φύγουν μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Καθώς η διορία αυτή πλησίαζε στη λήξη της, είπε ότι μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή μετακίνησή τους μέσω δύο δρόμων μέχρι τις 16.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι ισραηλινές δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον παλαιστινιακό θύλακα «ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων», είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους.

Η Χαμάς από την πλευρά της λέει στον κόσμο να μην φύγει επειδή οι δρόμοι δεν είναι ασφαλείς. Υποστηρίζει ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα εναντίον λεωφορείων και φορτηγών που μετέφεραν πρόσφυγες την Παρασκευή. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό. Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς εμποδίζει τους κατοίκους να φύγουν γιατί θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινες ασπίδες, κάτι που η οργάνωση διαψεύδει.

Στη συνοικία Τελ Αλ Χάουα της πόλης της Γάζας, περιοχή για την οποία ισχύει η εντολή εκκένωσης, μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τη νύχτα πολλά σπίτια, σύμφωνα με κατοίκους που κατέφυγαν στο κοντινό νοσοκομεό Αλ Κοντς και σκόπευαν να φύγουν προς τα νότια το πρωί.

«Ζήσαμε μια νύχτα τρόμου. Το Ισραήλ μας τιμώρησε επειδή δεν θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι μας. Υπάρχει χειρότερη βαρβαρότητα;» είπε ένας πατέρας τριών παιδιών τηλεφωνικά, αρνούμενος να δώσει το όνομά του, επειδή φοβάται τυχόν αντίποινα. «Δεν θα φύγω ποτέ, προτιμώ να πεθάνω, αλλά δεν μπορώ να δω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου. Είμαστε αβοήθητοι», πρόσθεσε.

