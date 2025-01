Δυτική Όχθη: Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έφυγαν από την Τζενίν – Τρίτη ημέρα ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης των IDF

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την Πέμπτη (23/1) τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την τρίτη ημέρα επιχείρησης ευρείας κλίμακας του ισραηλινού στρατού εναντίον ένοπλων ομάδων κατά την οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 12 άνθρωποι.

Με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου, αεροσκαφών και τεθωρακισμένων, εξαπολύθηκε προχθές Τρίτη επιχείρηση που βαφτίστηκε «Ατσάλινο Τείχος», δυο ημέρες αφότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η επιχείρηση έχει σκοπό να «εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην Τζενίν», πόλη πλάι στην οποία βρίσκεται καταυλισμός προσφύγων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

«Εκατοντάδες κάτοικοι του καταυλισμού άρχισαν να φεύγουν αφού ο ισραηλινός στρατός, μέσω μεγάφωνων προσαρμοσμένων σε drones και στρατιωτικά οχήματα, τους διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της Τζενίν, ο Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ.

The Nakba never stops. At times it slows down, then it speeds up, it shifts from the W. Bank to Gaza & back. No Peace is possible for Palestinians or Israelis while it continues. Resisting Israel’s apartheid practices is a prerequisite for a Just Peace. https://t.co/50edtEzm9D

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 23, 2025