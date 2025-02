Drake: Πέταξε μια… παντόφλα σε ένα drone που τον επισκέφθηκε στη σουίτα του – H αλήθεια πίσω από το βίντεο του ράπερ

Ένα βίντεο που δείχνει τον Drake να αντιδρά επιθετικά απέναντι σ’ ένα drone, πετώντας του μια πορτοκαλί… παντόφλα, έξω από το πολυτελές ρετιρέ του στο Σίδνεϊ έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι θαυμαστές του ράπερ δεν άργησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από το μυστηριώδες περιστατικό.

Ο 38χρονος Drake, που βρίσκεται στην Αυστραλία στο πλαίσιο της περιοδείας του «Anita Max Win Tour», προκάλεσε αίσθηση όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο που φαίνεται να καταγράφεται από την κάμερα ενός drone.

Το drone αιωρούνταν για λίγα δευτερόλεπτα στο μπαλκόνι της πολυτελούς σουίτας του, μπροστά από ένα ανοιχτό laptop δίπλα σε ένα ποτήρι κρασί, πριν ο Drake αντιληφθεί την παρουσία του.

Έκπληκτος, έσκυψε, άρπαξε μια πορτοκαλί παντόφλα και την εκτόξευσε προς τον εναέριο «εισβολέα».

Someone flew a drone to Drake’s penthouse in Sydney, Australia and caught him gambling 😭 pic.twitter.com/1M5xKpmJx9

— FearBuck (@FearedBuck) February 18, 2025